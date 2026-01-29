Venerdì 30 gennaio, la Rod Laver Arena di Melbourne ospiterà le semifinali del singolare maschile degli Australian Open 2026. La sessione diurna vedrà contrapposti Carlos Alcaraz (Spagna, n. 1) e Alexander Zverev (Germania, n. 3). In serata, l'attenzione si sposterà su Jannik Sinner (Italia, n. 2) e Novak Djokovic (Serbia, n. 4).

Orari delle semifinali

La prima semifinale, con protagonista Alcaraz contro Zverev, è programmata non prima delle 4:30 ora italiana. Successivamente, non prima delle 9:30 ora italiana, inizierà la seconda semifinale che vedrà sfidarsi Sinner e Djokovic.

Dove vederle in tv e streaming

La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove e in streaming gratuito sulla piattaforma nove.tv. Entrambi gli incontri saranno inoltre disponibili in streaming a pagamento su piattaforme quali Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà la copertura testuale in diretta degli eventi.

Contesto e precedenti

Carlos Alcaraz, attuale numero uno del mondo, arriva alla semifinale dopo un percorso netto nel torneo. Alexander Zverev, sebbene considerato sfavorito, vanta precedenti equilibrati contro lo spagnolo. Jannik Sinner, detentore del titolo, affronta Novak Djokovic forte di una serie positiva di cinque vittorie consecutive negli ultimi scontri diretti.

Approfondimento sui precedenti

Sinner conduce nei precedenti contro Djokovic per 6-4, con una striscia di cinque successi consecutivi che risale alla fine del 2023. Djokovic ha raggiunto questa fase del torneo a seguito del ritiro di Lorenzo Musetti nei quarti di finale. Sinner, invece, ha ottenuto l'accesso alla semifinale battendo Ben Shelton in tre set.