Jannik Sinner torna in campo a Seul sabato mattina alle ore 8 (ora italiana) per affrontare Carlos Alcaraz in un match d’esibizione. L’incontro, che segna l’esordio stagionale dell’azzurro in vista degli Australian Open, si svolgerà nella capitale sudcoreana ed è un evento molto atteso dagli appassionati di tennis.

L'esibizione nel dettaglio

La sfida tra due tra i migliori tennisti del mondo, sebbene non ufficiale, è un importante banco di prova prima dell’inizio della stagione agonistica. Sinner, reduce dalla vittoria alle ATP Finals di Torino, torna in campo contro Alcaraz.

L’esibizione si svolgerà sabato alle ore 8 italiane.

Dove vedere l'incontro

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis, con possibilità di streaming su NOW, Sky Go e SuperTenniX. In chiaro, il match sarà visibile in differita su TV8 alle ore 22.00 italiane. Un’occasione per seguire il confronto tra due campioni di tale livello, anche se la visione gratuita sarà disponibile solo in differita.

L’esibizione, denominata “Hyundai Card Super Match”, si svolgerà all’Incheon Inspire Arena, nei pressi di Seul. L’evento rappresenta un test di alto profilo in vista degli Australian Open, che inizieranno il 18 gennaio.