Jannik Sinner si prepara ad affrontare Ben Shelton nel quarto di finale dell’Australian Open, in un incontro che promette scintille sul cemento di Melbourne Park. La chiave del match sarà la risposta al servizio dell’americano, capace di colpi potenti e imprevedibili, e la capacità dell’azzurro di leggere e variare il gioco per non concedere punti di riferimento.

Il percorso dei protagonisti

Fino a questo momento, entrambi i giocatori hanno concesso un solo set ai rispettivi avversari. Sinner ha iniziato la difesa del titolo con due vittorie agevoli contro Hugo Gaston e James Duckworth, per poi superare Eliot Spizzirri e Luciano Darderi.

Shelton, invece, ha avuto un esordio insidioso contro Ugo Humbert, ma ha poi dominato Casper Ruud in quattro set.

Il fattore servizio e la strategia in campo

Il servizio di Shelton rappresenta un’arma formidabile: la sua potenza e varietà possono mettere in difficoltà anche i migliori rispondenti. Per Sinner, leggere il servizio e variare il ritmo sarà fondamentale. Vincere il primo set potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la vittoria, mentre per Shelton potrebbe essere la condicio sine qua non per restare in partita.

Contesto e precedenti

Shelton ha mostrato un gioco aggressivo e fiducioso, con un servizio potente e una presenza a rete sempre più efficace. Il suo approccio punta a brevi scambi e a sorprendere Sinner con la velocità e l’imprevedibilità.

Dall’altra parte, Sinner ha dimostrato una solidità mentale e fisica notevole, capace di gestire condizioni difficili come il caldo estremo e i crampi, grazie anche alla sua resilienza e alla capacità di recupero.

Il confronto tra il bombardiere Shelton e il campione in carica Sinner si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi del torneo, con il servizio e la capacità di adattamento tattico al centro della contesa.