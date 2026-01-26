Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open, superando il connazionale Luciano Darderi con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2). Al termine del match, il numero due del mondo ha analizzato l’incontro e si è proiettato al prossimo impegno, ponendo l’accento sull’importanza delle condizioni di gioco.

L’analisi del derby italiano

“È stato molto difficile giocare contro di lui, siamo amici e questo ha complicato le cose. Ho avuto le mie opportunità anche nel terzo set, ma lui ha giocato bene. Abbiamo apportato alcune modifiche al servizio, c’è ancora spazio per migliorare, ma sono soddisfatto di come sto servendo, è un colpo stabile.

Sto cercando di venire più spesso a rete ed essere meno prevedibile, e ci sto riuscendo”, ha dichiarato Sinner, evidenziando la complessità emotiva del confronto e i progressi nel suo gioco.

Prossimo avversario e condizioni di gioco

Riguardo al prossimo avversario, che uscirà dall’incontro tra Ben Shelton e Casper Ruud, Sinner ha osservato: “Li conosco bene, sono migliorati nel loro gioco. Sarà una partita diversa. Giocare di giorno o di sera fa tanta differenza. Ora devo recuperare, qui le partite possono essere lunghe e fisiche. Sono felice di essere di nuovo nei quarti”.

Le differenze tra sessioni diurne e serali

Sinner ha già in passato affrontato il tema delle condizioni di gioco nelle diverse sessioni.

In occasione del Masters di Roma, aveva affermato: “Non so se preferisco giocare di giorno o di sera. Dipende da chi ho di fronte. La sera la palla è un po’ più lenta, rimbalza meno e puoi colpire più forte. Di giorno devi usare più rotazione e angoli. Ogni partita ha il suo tema. Considerando il primo match, avrei preferito la sera (ride). Ma può cambiare ogni giorno”. Questo commento offre un utile contesto tecnico alla sua affermazione odierna, evidenziando come le condizioni ambientali influenzino il suo approccio tattico.