Venerdì 30 gennaio si disputeranno le semifinali maschili dell'Australian Open 2026: Carlos Alcaraz sfiderà Alexander Zverev alle ore 4:30 italiane, invece il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic inizierà dopo le 9. I tifosi del tennista altoatesino potranno seguire quest'incontro in chiaro sul Nove, ma anche su HBO Max, discovery+ e su Eurosport 1.

La sfida per un posto in finale agli AO 2026

Il primo Slam del 2026 è alle sue battute finali: il 1° febbraio ci sarà la finale degli Australian Open, e nelle prossime ore si capirà chi si contenderà il titolo.

Il campione in carica Jannik Sinner se la vedrà con Novak Djokovic in una semifinale attesissima da tutti i tifosi di tennis: questo match sarà trasmesso in chiaro sul Nove dalle ore 9 del mattino (a Melbourne saranno le 19), ma anche in streaming su diverse piattaforme come HBO Max ed Eurosport.

Prima di questa sfida ci sarà quella tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che inizierà quando in Italia saranno le 4:30 (le 14:30 in Australia).

I vincitori di questi match si ritroveranno faccia a faccia domenica prossima alla Rod Laver Arena.

Il risultato dei quarti di finale

I semifinalisti degli AO 2026 sono i tennisti che hanno superato lo scoglio dei quarti di finale: il 27 e il 28 gennaio, infatti, si sono giocate quattro partite decisive per arrivare a capire chi potrebbe vincere il primo Slam di quest'anno.

Alcaraz ha battuto De Minaur in tre set, Zverev ha avuto la meglio sul giovane Tien, Sinner ha sconfitto Shelton con il parziale 6-3 6-4 6-4 e Djokovic ha beneficiato del ritiro di Musetti.

Pur essendo in svantaggio di due set, il tennista serbo è approdato in semifinale a causa del forfait del collega italiano per un infortunio.

"Oggi doveva vincere lui, stava giocando molto meglio. Io mi vedevo già sulla strada verso casa. Gli auguro un pronto recupero"; ha detto il campione nell'intervista dopo il match.

La difesa del titolo di Sinner

Jannik Sinner ha vinto le ultime due edizioni degli Australian Open, quindi è considerato il favorito anche quest'anno.

La sensazione generale è che il tennista italiano potrebbe ritrovarsi Carlos Alcaraz in finale, ma ovviamente solo se riuscirà a battere Djokovic il 30 gennaio.

Gli appassionati puntano sull'ennesima finale "Sincaraz", ma il primo Slam della stagione potrebbe ancora regalare sorprese.