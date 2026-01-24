Simone Deromedis affronta con fatica il difficile tracciato di Veysonnaz, sede di una tappa della Coppa del Mondo di skicross. L'atleta trentino è riuscito a qualificarsi per gara-2, ma con un tempo ben distante dai migliori, segnale di una prestazione in chiaroscuro.

Prestazione maschile in chiaroscuro

Dopo una clamorosa eliminazione nella prima qualifica, Deromedis è entrato tra i migliori trentadue nella seconda prova, classificandosi ventiseiesimo. Il suo ritardo rispetto al leader Reece Howden è stato di un secondo e quarantanove centesimi.

Il canadese ha fermato il cronometro a 53"75, precedendo Alex Fiva (+0"29) e Florian Wilmsmann (+0"54). Tra gli altri azzurri, Dominik Zuech si è distinto come il migliore con il nono tempo (+0"90). Edoardo Zorzi si è qualificato per un soffio, ottenendo il trentunesimo tempo (+55"47). Sono rimasti esclusi Federico Tomasoni (trentacinquesimo, +55"80), Yannick Gunsch (trentottesimo, +55"89) e Davide Cazzaniga (trentanovesimo, +55"91).

Galli conferma il buon momento

In campo femminile, Jole Galli ha confermato la sua competitività ottenendo l'ottavo tempo. Il suo scarto dalla tedesca Daniela Maier, autrice del miglior crono in 56"66, è stato di +1"12. Alle spalle della Maier si sono piazzate Sandra Näslund (+0"16) e Saskja Lack (+0"87).

Andrea Chesi ha chiuso ventinovesima con un ritardo di +3"99.

Programma di gara e contesto

La seconda gara di Veysonnaz, valida per la Coppa del Mondo di skicross, prenderà il via alle 14.00 con gli ottavi di finale maschili. Seguiranno alle 14.24 i quarti femminili e le successive fasi fino alle finali per i primi quattro posti.

Contesto della Coppa del Mondo

La tappa di Veysonnaz si inserisce nel circuito della Coppa del Mondo di skicross 2025-2026. Il calendario prevede diciotto gare individuali distribuite in dieci località, tra cui spiccano Veysonnaz e la Val di Fassa. La stagione agonistica si svolgerà tra fine novembre 2025 e fine marzo 2026.