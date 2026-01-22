Simone Deromedis continua a incontrare difficoltà sul tracciato di Veysonnaz, sede della tappa di Coppa del Mondo 2025‑2026 di skicross. Nella seconda qualifica, l’azzurro ha ottenuto il pass per gara‑2, ma con un tempo nettamente più alto rispetto ai migliori.

Prestazione in chiaroscuro per Deromedis

Il trentino ha chiuso la prova al ventiseiesimo posto, accusando un ritardo di un secondo e quarantanove centesimi rispetto al leader Reece Howden, che ha fermato il cronometro a 53"75. Dietro di lui si sono piazzati il padrone di casa Alex Fiva, secondo a +0"29, e il tedesco Florian Wilmsmann, terzo a +0"54.

Il migliore tra gli italiani è stato Dominik Zuech, nono a +0"90. Si è qualificato di un soffio anche Edoardo Zorzi, trentunesimo a +55"47. Non sono riusciti a passare il turno Federico Tomasoni (trentacinquesimo a +55"80), Yannick Gunsch (trentottesimo a +55"89) e Davide Cazzaniga (trentanovesimo a +55"91).

Ottimo ottavo tempo per Galli

In campo femminile, Jole Galli ha confermato il buon momento, ottenendo l’ottavo tempo con uno scarto di +1"12 dalla tedesca Daniela Maier, autrice del miglior crono in 56"66. Alle sue spalle si è piazzata la nordica Sandra Naeslund, seconda a +0"16, e la svizzera Saskja Lack, terza a +0"87. Andrea Chesi ha chiuso ventinovesima con un ritardo di +3"99.

Qualifiche e prospettive

La qualificazione ottenuta da Deromedis, seppur con un tempo non brillante, gli consente di accedere alla fase finale di gara‑2. Tuttavia, il distacco accumulato rispetto ai migliori evidenzia le difficoltà attuali dell’azzurro sul tracciato svizzero. La strada è in salita.

Galli, invece, conferma la sua competitività tra le donne, con una prestazione solida che la proietta con fiducia verso le fasi decisive.

Il calendario della Coppa del Mondo 2025‑2026

La stagione di Coppa del Mondo di skicross 2025‑2026 prevede diciotto gare individuali distribuite in dieci località, tra cui Veysonnaz e Val di Fassa. Il circuito si svolge tra fine novembre 2025 e fine marzo 2026, con tappe in Europa, Nord America e Asia.