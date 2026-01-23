La Coppa del Mondo di skicross 2025‑2026 ha preso il via a Veysonnaz, in Svizzera. L’Italia punta su Jole Galli in campo femminile, dopo l’eliminazione di Simone Deromedis nelle qualificazioni maschili.

Deromedis fuori al primo turno

Simone Deromedis non è riuscito a qualificarsi tra i primi trentadue atleti nella prima sessione maschile. Il trentino ha accusato un ritardo di oltre un secondo dal leader Alex Fiva, rimanendo così escluso dalla prima gara del weekend svizzero. Di conseguenza, Deromedis non parteciperà alla prima delle due competizioni in programma a Veysonnaz.

L’Italia sarà comunque rappresentata da Dominik Zuech (ventiduesimo), Edoardo Zorzi (ventiquattresimo) e Federico Tomasoni (trentunesimo).

Galli brilla tra le donne

In campo femminile, Jole Galli ha dimostrato il suo valore, ottenendo il secondo miglior tempo nelle qualificazioni, subito dietro alla svedese Sandra Naeslund. L’atleta azzurra ha concluso con un distacco di 1,05 secondi rispetto al tempo di riferimento di 55,78, stabilito dalla fuoriclasse svedese. Nessun’altra italiana è riuscita a piazzarsi tra le prime sedici qualificate.

Contesto e calendario

La tappa di Veysonnaz, parte del circuito di Coppa del Mondo di skicross, precede le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, previste per il 6 febbraio.

Le competizioni proseguiranno con gli ottavi di finale maschili alle ore 13.00, seguiti dai quarti femminili alle 13.24, fino alle finali per determinare i primi quattro posti in ciascuna categoria.

Seconda sessione di qualifiche

Nella seconda sessione di qualifiche, Simone Deromedis ha ottenuto il ventiseiesimo tempo, con un ritardo di circa un secondo e mezzo rispetto al canadese Reece Howden, primo in 53,75. Jole Galli, invece, ha conquistato l’ottavo tempo nella prova femminile, con uno scarto di +1,12 rispetto alla tedesca Daniela Maier, autrice del miglior crono (56,66). Sandra Naeslund si è classificata seconda, a +0,16 dalla Maier.