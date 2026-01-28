La Coppa del Mondo di skicross in Val di Fassa è stata colpita da un imprevisto: il primo giorno di qualifiche, originariamente previsto per oggi, è stato cancellato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L'annuncio è giunto tramite il livescore della FIS e i canali social della Federazione Internazionale.

Programma modificato

Il maltempo ha impedito lo svolgimento delle prove previste per venerdì. Al momento, non è stato comunicato un recupero ufficiale. Tuttavia, in circostanze simili, è prassi comune concentrare le due sessioni di qualifica nel primo giorno utile, ovvero domani.

Questa rimane, al momento, un'ipotesi non confermata.

La squadra italiana

La nazionale italiana schiera otto atleti: in campo maschile gareggeranno Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Davide Cazzaniga. La squadra femminile è composta da Jole Galli e Andrea Chesi.

Contesto e sviluppi

La cancellazione del day-1 di qualifiche rappresenta un ostacolo significativo per la stagione 2025-2026 di skicross. La Val di Fassa ospita l'ultima tappa prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un eventuale recupero delle qualifiche domani potrebbe comprimere il programma, ma si attende una conferma ufficiale da parte degli organizzatori e della FIS.

Dettagli sull'evento

Secondo il calendario originale, le qualifiche si sarebbero dovute tenere mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, con le gare ufficiali fissate per venerdì 30 e sabato 31 gennaio. L'evento in Val di Fassa costituisce l'ultimo test prima delle Olimpiadi invernali 2026. La competizione si svolge sulla pista del Park Monzoni, utilizzata anche per gli allenamenti delle squadre nazionali FISI nell'ambito del progetto “Piste Azzurre”. Il tracciato, caratterizzato da curve tecniche, salti fino a trenta metri e sezioni combinate, permette di raggiungere velocità superiori ai cento km/h. Le gare saranno trasmesse in diretta su Eurosport, Rai Sport e ARD.