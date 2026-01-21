Smith, leader nel settore dell'eyewear e dei caschi per neve, bici e attività outdoor, ha annunciato il calendario delle attivazioni consumer per l'inverno 2026 in Europa. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i sessant'anni del marchio, con eventi pensati per coinvolgere clienti, atleti e appassionati attraverso esperienze immersive.

Le tappe del Winter Tour

Il tour inizierà in Svizzera, nel comprensorio di Arosa Lenzerheide, dal 16 al 18 gennaio 2026, con il debutto dello “Smith mountain hub”. Successivamente, dal 22 al 25 gennaio, lo “Smith hub” – uno spazio mobile, dinamico e interattivo – farà tappa al Lech Resort in Austria, offrendo musica, panel con atleti, giochi, merchandise in edizione limitata, happy hour e altre attività.

L'evento principale in Alta Badia

In concomitanza con un importante appuntamento degli sport invernali del 2026, Smith, in collaborazione con i partner tecnici Koroyd e Mips, ospiterà la sua più grande Mountain hub experience dal 6 al 21 febbraio nel cuore delle Dolomiti, in Alta Badia. Situato di fronte al Club Moritzino, con facile accesso dall’impianto di risalita Piz la Ila, lo spazio metterà in mostra la nuova collezione invernale – inclusa la capsule collection in edizione limitata Series65 – offrendo demo prodotto, gadget e la trasmissione in diretta degli eventi dell'area, con il commento tecnico degli atleti Silvia Bertagna e Pietro Canzio.

Inoltre, il 14 febbraio, Smith invita la community a un après party al Club Moritzino per celebrare il sessantesimo anniversario insieme agli atleti di snowboard Marion Hearty e Xavier de Le Rue, tra musica, drink, giveaway e momenti di festa.

La filosofia del brand

Smith celebra sei decenni di prodotti che combinano tecnologie dinamiche, prestazioni ottimizzate e uno stile essenziale. Le attivazioni mobile brand experiences – denominate Mountain hub – sono pensate per condividere la passione per il divertimento, attraverso demo prodotto, giveaway, attività con atleti e momenti di condivisione.