Roland Fischnaller ha trionfato nel PGS di Simonhöhe, tappa della Coppa del Mondo di snowboard, aggiudicandosi la Big Final contro l’austriaco Fabian Obmann con un distacco di +0,40. Il 45enne atleta italiano, reduce da un fine settimana meno brillante a Bansko, ha così celebrato la sua terza affermazione stagionale, rafforzando le proprie ambizioni in vista delle Olimpiadi Invernali, alle quali parteciperà per la settima volta.

L’Italia ha ulteriormente brillato grazie ad Aaron March, leader della classifica generale, che ha conquistato il terzo posto nella Small Final superando il sud‑coreano Sangho Lee.

Per March si tratta del suo terzo podio in questa stagione. Nel frattempo, Maurizio Bormolini, detentore della Sfera di Cristallo, è stato eliminato ai quarti di finale da Obmann, mentre Tommy Rabanser, dopo aver superato Edwin Coratti, ha anch’egli interrotto il suo percorso ai quarti.

Il ritorno al successo di Fischnaller

Fischnaller ha dimostrato ancora una volta la sua classe e la sua notevole esperienza, reagendo prontamente dopo la delusione di Bansko. La vittoria a Simonhöhe rappresenta un segnale molto importante in prospettiva delle Olimpiadi Invernali, competizione che il campione altoatesino affronterà per la settima volta nella sua carriera.

March e gli altri azzurri in evidenza

Aaron March conferma la sua costanza di rendimento con un altro podio stagionale, mentre Bormolini e Rabanser non sono riusciti ad andare oltre i quarti di finale, fermati entrambi da Obmann.

Il risultato complessivo evidenzia la solidità del movimento italiano nello snowboard parallelo, confermando la competitività degli atleti azzurri nel circuito internazionale.

Contesto della tappa di Simonhöhe

Nella fase di qualificazione del PGS di Simonhöhe, il miglior tempo è stato registrato dal sud‑coreano Sangho Lee con 1’01"96, seguito da Aaron March (+0,03) e Roland Fischnaller (+0,04). Maurizio Bormolini si è qualificato quinto con 1’02"13. Anche Tommy Rabanser ed Edwin Coratti hanno superato le qualificazioni, rispettivamente con l’ottavo e il nono tempo.

La tappa austriaca segue quella di Bansko, disputata una settimana prima, e si è rivelata un banco di prova significativo per gli azzurri in vista delle fasi decisive della Coppa del Mondo di PGS, confermando il loro potenziale.