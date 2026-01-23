Sulla pista austriaca di Simonhöhe si sono concluse le qualificazioni maschili e femminili del gigante parallelo (PGS) valido per la Coppa del Mondo di snowboard 2025‑2026. Otto atleti italiani hanno conquistato l’accesso alle fasi finali, in programma dalle ore 13.00.

Prestazioni maschili nel gigante parallelo

Nel settore maschile, il miglior tempo è stato realizzato dal sud‑coreano Sangho Lee con 1’01"96. Subito dietro si sono piazzati due azzurri: Aaron March, secondo a soli tre centesimi, e Roland Fischnaller, terzo a quattro centesimi dal leader.

Ottimo risultato anche per Maurizio Bormolini, quinto con 1’02"13. Hanno ottenuto il pass per le fasi finali anche Tommy Rabanser (ottavo, +0.60) ed Edwin Coratti (nono, +0.65).

Risultati femminili nel gigante parallelo

In campo femminile, la più veloce è risultata la ceca Ester Ledecka con 1’04"96. Lucia Dalmasso ha centrato un’ottima prestazione, qualificandosi seconda con 1’05"23, a 27 centesimi dalla vetta. Hanno ottenuto il pass anche Jasmin Coratti (ottava, +1.20) ed Elisa Caffont (dodicesima, +2.09).

Contesto e prospettive della Coppa del Mondo

Questa tappa austriaca segue di una settimana quella di Bansko, in Bulgaria, e rappresenta un nuovo banco di prova per gli azzurri in vista delle fasi decisive della Coppa del Mondo di PGS.

Il confronto odierno a Simonhöhe evidenzia un netto miglioramento della squadra italiana rispetto a una precedente tappa a Scuol, dove solo cinque azzurri erano riusciti a qualificarsi per le fasi finali.