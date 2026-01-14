La nazionale italiana di softball ha iniziato il 2026 con una vittoria in Messico: nella notte del 14 gennaio, a León, le Azzurre hanno superato le Bravas per 11-1, in un incontro allo Stadio Domingo Santana.

Un inizio di stagione positivo

Il match si è deciso nel primo inning, quando Erika Piancastelli ha aperto le marcature con un fuoricampo che ha portato il punteggio sul 3-0. Dopo il singolo di Valdes, che ha accorciato le distanze sul 3-1, l’Italia ha segnato otto punti grazie alle valide di Longhi, Rotondo (due volte), Dayton (due volte), Barbara e Sheldon.

Ilaria Cacciamani ha poi chiuso l’incontro con tre eliminazioni al piatto.

Il commento di Alessandra Rotondo

Al termine della partita, Alessandra Rotondo ha dichiarato: “È stata la prima partita della stagione, la prima partita con questa squadra, con questo gruppo allargato. È stata una gara molto positiva con tante valide e situazioni positive, ma soprattutto ci sono tante informazioni che possiamo usare per migliorare. Lo faremo riguardando i video e affrontando la stessa squadra nei prossimi giorni, cercando di migliorare. È difficile essere al 100% in questo momento, però ognuna di noi sta dando il massimo per perfezionare i piccoli dettagli”.

Il raduno in Messico

Le Azzurre, guidate dall’head coach Craig Montvidas, sono in Messico per un raduno di preparazione che prevede diverse amichevoli.

Dopo l’esordio contro le Bravas, sono in programma altri incontri contro la stessa formazione, sempre a León, prima del trasferimento a Città del Messico per affrontare le Diablos Rojos Feminil.

Il programma di preparazione

Il raduno messicano, tra León e Città del Messico, è parte di un programma di preparazione con sei amichevoli: quattro contro le Bravas e due contro le Diablos Rojos Feminil. Questo training camp è parte del percorso verso la prima fase del Mondiale, in programma in Repubblica Ceca a giugno.