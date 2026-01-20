La Nazionale italiana di softball ha concluso il raduno invernale in Messico con una vittoria, superando le Diablos Rojos per 7‑2 a Città del Messico. Un successo che ha rappresentato un immediato riscatto dopo la sconfitta subita il giorno precedente.

Una prova corale e incisiva

Le Azzurre hanno realizzato undici valide, con due fuoricampo di Elisa Cecchetti e due doppi di Dayton. L’attacco ha trovato rapidamente il vantaggio, gestendo con efficacia il match fin dalle prime battute.

Le lanciatrici in evidenza

Sul monte di lancio si sono distinte Toniolo, Lacatena e Rusconi, ciascuna impegnata per due riprese, mentre l’ultimo inning è stato affidato a Cacciamani.

Grazie a questa vittoria, l’Italia ha terminato il raduno con un bilancio di cinque successi su sei partite giocate.

Il contesto del raduno

Il raduno invernale si è svolto in Messico, tra Leon e Città del Messico, e ha previsto sei amichevoli complessive. Le prime quattro gare si sono giocate a Leon contro le Bravas, mentre le ultime due, inclusa quella conclusiva, si sono tenute nella capitale messicana. Durante il raduno, l’Italia aveva già ottenuto quattro vittorie consecutive contro le Bravas, tra cui un successo per 6‑1 grazie a valide decisive di Dayton, Sheldon, Longhi, Rotondo e Piancastelli, e una prova solida in difesa e attacco.