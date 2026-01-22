Lorenzo Sonego ha commentato la sconfitta nel derby italiano contro Lorenzo Musetti al secondo turno degli Australian Open, riconoscendo un problema fisico, ma senza volerlo usare come alibi. Il tennista piemontese ha riconosciuto la qualità dell’avversario e ha espresso fiducia per il prosieguo della stagione.

L'incontro e le condizioni fisiche

Il derby tricolore, disputato alla Margaret Court Arena, si è concluso con il punteggio di 6‑3, 6‑3, 6-4 in favore di Musetti, numero cinque del mondo, che ha mostrato una superiorità complessiva. Sonego ha ammesso: “Arrivavo però da una settimana difficile per un problema al polso: mi sono allenato poco e il dritto era il colpo in cui sentivo più fastidio.

Per fortuna è migliorato molto negli ultimi giorni e sono riuscito a giocare queste partite al massimo”.

Elogi all'avversario e analisi del match

Pur senza cercare scuse, Sonego ha riconosciuto la prestazione dell’avversario: “Musetti ha giocato in maniera incredibile, senza praticamente commettere errori. Io ho cercato di essere aggressivo e di costruirmi i punti, ma credo di poter giocare meglio di così. Detto questo, lui ha disputato un grande match. Sono comunque orgoglioso di me stesso, perché sono rimasto dentro la partita fino alla fine”.

Ha poi aggiunto: “Il risultato non rispecchia il livello che c’è stato in campo. Lui ha giocato a un livello molto alto e nei momenti chiave è stato più forte, ed è per questo che oggi è quinto al mondo e sta vivendo due grandi stagioni.

L’anno è iniziato benissimo per lui. Musetti ti porta a esagerare nel gioco, ti spinge al limite. È molto regolare, ha tante variazioni e cura molto i colpi da fondocampo. Oggi ha risposto molto bene, meglio di altre volte che avevo visto, e questa è stata una grande differenza. Non riuscendo a fare tanti punti diretti, alla lunga ha prevalso”.

Prospettive future

Sonego ha mostrato ottimismo per il futuro: “In questo momento penso di poter rendere un po’ ovunque. Il mio gioco si è sempre adattato bene a tutte le superfici. La cosa fondamentale è stare bene fisicamente e mentalmente e continuare a lavorare. Ho intrapreso un percorso in cui credo molto, ho fiducia in me stesso e in quello che sto facendo.

Sono sicuro di poter fare bene. Partite come questa devono darmi fiducia”.

Infine, ha anticipato la sua programmazione: “Adesso andrò in Sud America e giocherò a Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago”.

Il derby tra Sonego e Musetti è stato uno degli incontri più seguiti del secondo turno degli Australian Open 2026. Musetti, favorito alla vigilia, ha confermato il pronostico con una prestazione solida e convincente.