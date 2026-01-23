Victoria Mboko, 19 anni, ha compiuto un'impresa storica agli Australian Open. Alla sua prima partecipazione nel torneo di Melbourne, la giovane canadese ha superato Clara Tauson con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, qualificandosi per gli ottavi di finale. Il suo prossimo avversario sarà la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka.

Una vittoria da incorniciare

La sfida contro la danese Tauson, testa di serie numero 14, è stata un match combattuto conclusosi al terzo set. Il primo parziale è stato deciso da un tie-break, il secondo è andato a Tauson, ma nel terzo Mboko ha trovato la determinazione necessaria per chiudere l'incontro sul 6-3.

Sabalenka soffre ma avanza

Dall'altra parte del tabellone, Aryna Sabalenka, già due volte campionessa agli Australian Open, ha sconfitto Anastasia Potapova (numero 55 WTA) con un doppio 7-6. La bielorussa ha impiegato due ore e due minuti per avere la meglio, salvando quattro set point nel secondo tie-break. Sabalenka ha commentato la sua prestazione, ammettendo che in passato avrebbe perso una partita simile, ma che oggi l'esperienza le ha insegnato l'importanza della mentalità e della forza di restare in partita.

Mboko, reduce da un anno di successi che include il 1000 di Montreal, il 250 di Hong Kong e la finale di Adelaide la settimana scorsa, ha espresso la sua gioia: «È la mia prima volta qui, mi sto godendo davvero tutto.

Siamo in Australia, fa caldo. È bello essere qui».

Il percorso di Mboko nel Grande Slam

Per Victoria Mboko si tratta della prima volta nella seconda settimana di un torneo del Grande Slam. La sua rapida ascesa nel ranking WTA, dal superare la trecentesima posizione fino al numero 16, testimonia il suo talento. Ha dimostrato grande compostezza, resistendo ai 33 vincenti di Tauson e chiudendo il match con un rovescio vincente al quarto match point nel terzo set.

Questo risultato supera il suo precedente miglior risultato in uno Slam, raggiunto al Roland Garros 2025. Sabalenka, dal canto suo, ha confermato la sua solidità mentale, superando momenti difficili e confermandosi tra le favorite del torneo.