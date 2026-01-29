Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha commentato con franchezza lo 0‑0 contro il Monaco, risultato che ha sancito la fine del percorso nella fase a gironi di Champions League e la qualificazione ai playoff. “Siamo stati sotto livello, la gara non ha dato grandi spunti: non siamo riusciti ad esprimerci come eravamo abituati nell’ultimo periodo”, ha dichiarato il tecnico al termine della partita.

La prestazione della Juventus

Spalletti ha evidenziato una differenza netta tra la fase difensiva e quella offensiva: “In fase difensiva abbiamo sbrogliato diversi pericoli, ma da metà campo in su serviva maggiore qualità”.

Il tecnico ha aggiunto: “calando la qualità di tutta la squadra, viene meno anche la possibilità del singolo di emergere”.

Il tecnico ha spiegato le ragioni delle scelte di formazione: “Ho fatto sostituzioni per dare brillantezza e per concedere una chance a chi aveva giocato meno – anche perché c’era tanta fatica accumulata – non siamo stati così bravi a rimanere compatti, il Monaco ti costringeva a corse di cento metri all’indietro”.

Prospettive per i playoff

Nonostante la prestazione sottotono, la Juventus si qualifica ai playoff come testa di serie. Spalletti ha già guardato al futuro: “Abbiamo le potenzialità per affrontare tutti, anche il cliente di stasera (Balogun del Monaco, ndr) non era così lento…”.

La Juventus ha chiuso al tredicesimo posto nel girone, ottenendo così l’accesso ai playoff con il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Lo 0‑0 a Monaco è stato privo di tiri in porta per i bianconeri, evidenziando le difficoltà offensive emerse durante la partita.