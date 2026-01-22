La nazionale italiana di speed skating si prepara per l'ultimo appuntamento della Coppa del Mondo, in programma a Inzell, in Germania, dal 23 al 25 gennaio. L'evento rappresenta un test cruciale sulla Max Aicher Arena, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un banco di prova importante per la squadra guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto.

Verso le Olimpiadi: le specialità sotto osservazione

La tappa tedesca sarà fondamentale per valutare la condizione degli atleti azzurri, in particolare nelle gare dei 3000 metri femminili, dei 5000 metri maschili, delle due mass start e dei 500 metri femminili.

In quest’ultima specialità, Serena Pergher punta a confermare i recenti progressi.

I risultati recenti e le ambizioni

L’Italia arriva a Inzell forte della brillante performance ottenuta agli Europei su singole distanze a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. La squadra ha stabilito il record di medaglie conquistate, ben cinque, tra cui l'oro nell’inseguimento maschile. Davide Ghiotto ha conquistato il bronzo nei 5000 metri, preceduto da Riccardo Lorello, in crescita e medaglia d'argento. Nella mass start, Francesca Lollobrigida ha vinto l’argento e Andrea Giovannini il bronzo.

La Coppa del Mondo: un percorso di preparazione

La Coppa del Mondo di speed skating 2025‑2026 si articola in cinque tappe: Salt Lake City, Calgary, Heerenveen, Hamar e Inzell, dove il circuito si concluderà il 25 gennaio. Questo calendario rappresenta una fase cruciale di qualificazione e preparazione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.