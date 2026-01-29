Il commissario disciplinare della Confederazione africana di calcio ha inflitto al ct del Senegal, Pape Thiaw, una squalifica di cinque giornate e una multa di 100.000 dollari. La sanzione è motivata da “condotta antisportiva, violazione dei principi di fair play e integrità e danno all’immagine del calcio”, a seguito del caos verificatosi nella finale di Coppa d’Africa contro il Marocco.

Il fatto e le conseguenze

Durante la finale, vinta dal Senegal per 1-0 dopo i tempi supplementari, il tecnico ha invitato i suoi giocatori ad abbandonare il campo.

Il gesto era una protesta per un rigore assegnato al Marocco nei minuti finali dei tempi regolamentari. I tifosi senegalesi hanno tentato di invadere il terreno di gioco. La partita è poi ripresa dopo che il marocchino Brahim Diaz ha sbagliato il penalty, permettendo alla squadra senegalese di rientrare in campo e concludere l’incontro, assicurandosi la vittoria finale.

Sanzioni per giocatori e federazioni

Anche gli attaccanti senegalesi Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr, entrambi militanti in Premier League, sono stati squalificati per due partite per “condotta antisportiva nei confronti dell’arbitro”. La Federcalcio del Senegal è stata multata per 615.000 dollari per il comportamento inappropriato dei tifosi e del personale tecnico.

Il Marocco ha ricevuto sanzioni analoghe: il difensore Achraf Hakimi è stato fermato per due turni, mentre Ismaël Saibari per tre. Anche la federazione marocchina è stata multata. Le sanzioni entreranno in vigore durante le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027.

Motivazioni della sanzione

La CAF ha motivato la sanzione a Thiaw per aver “portato il gioco in discredito” e violato i principi di fair play e integrità. Il tecnico è stato ritenuto responsabile dell’abbandono del campo da parte della squadra, un gesto che ha interrotto la partita per diversi minuti. Le sanzioni riguardano esclusivamente le competizioni ufficiali CAF e non influiranno sulle qualificazioni al Mondiale 2026.