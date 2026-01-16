Il Super‑G maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, si disputa oggi, venerdì sedici gennaio, sulla celebre pista del Lauberhorn. La vigilia è dominata dalla figura di Marco Odermatt, grande favorito davanti al pubblico di casa, ma l’Italia non è disposta a fare da comparsa: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer sono pronti a giocarsi le loro carte.

Favoriti e protagonisti

Marco Odermatt è indicato come il principale candidato alla vittoria. In questa stagione ha già trionfato in Super‑G a Copper Mountain e ha ottenuto un secondo posto a Val Gardena, un quarto a Livigno e un quinto a Beaver Creek.

Nonostante non abbia mai fatto meglio del quinto posto in questa specialità, la sua costanza lo rende l’uomo da battere.

La Svizzera può contare anche su altri interpreti di rilievo, come Stefan Rogentin, Franjo von Allmen e Alexis Monney, pronti a sfruttare il fattore campo.

Le speranze azzurre

L’Italia schiera un quartetto di atleti esperti e in forma. Giovanni Franzoni, già salito sul podio in Super‑G in stagione, ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova cronometrata a Wengen. Dominik Paris, reduce da un terzo posto nella discesa di Val Gardena, guida la spedizione azzurra. In gara anche Mattia Casse e Christof Innerhofer, pronti a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

La partenza è fissata alle ore 12.30, con la diretta televisiva su RaiSportHD e lo streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+ e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale minuto per minuto.

Quattro vincitori diversi nelle prime quattro gare

La stagione di Super‑G ha già visto quattro vincitori diversi nelle prime quattro gare: Odermatt a Copper Mountain, Vincent Kriechmayr a Beaver Creek, Jan Zabystran a Val Gardena e Marco Schwarz a Livigno. Questo equilibrio rende la gara di Wengen ancora più aperta e imprevedibile.

Inoltre, la competizione si inserisce in un contesto più ampio: Odermatt è in corsa per confermarsi dominatore della Coppa del Mondo, mentre l’Italia cerca conferme in vista dei prossimi appuntamenti di rilievo.