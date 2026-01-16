Giovanni Franzoni ha vinto il superG di Wengen, ottenendo il primo successo in Coppa del Mondo grazie a una prestazione impeccabile sulla celebre pista del Lauberhorn, affrontata con il pettorale numero uno. Il 24enne ha dimostrato di aver fatto la differenza proprio dove tre anni fa aveva subito un grave infortunio, ribadendo che “i risultati non vengono a caso”.

Una vittoria dal forte valore simbolico

Franzoni ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sto tremando, è stata finora una settimana strana. Prima di venire qui sentivo che ero carico, le prove erano andate bene, ma erano solo prove e magari qualcuno alza il piede.

Sentivo anche che sarebbe arrivare il numero 1 come pettorale, avevo ansia in partenza”.

Riflettendo sul percorso che lo ha portato al successo, ha aggiunto: “Sapevo che dovevo partire per giocarmi qualcosa di buono. Ho fatto la differenza dove tre anni mi sono steso: è il fato che ritorna. Sono riuscito a fare velocità, c’era poco segno. Ho sbagliato un po’ la parte centrale, ma la esse finale l’ho tirata proprio bene”.

Consapevolezza e gioia nel presente

Al termine della gara, Franzoni ha commentato: “Incredibile. Se a inizio anno mi avessero detto che avrei fatto vittoria a Wengen e terzo in Val Gardena, due piste dove ho spesso faticato, non ci avrei mai creduto. Una cosa è cambiata negli ultimi anni, soprattutto dopo l’infortunio: mi godo la gara.

Sono orgoglioso di essere uno sciatore di Coppa del Mondo, non riesco a provare queste emozioni altrove e cerco di divertirmi.

“Oggi con l’1 ero un po’ in ansia, mi sono detto di godermela. Sta uscendo il lavoro degli ultimi anni, le cose non vengono a caso”. E sul futuro: “Il mio futuro cambia? Non lo so, il presente è cambiato. Un grande onore ricevere complimenti, io ho sempre guardato dal basso verso l’alto, ho cercato sempre di raggiungerli e oggi li ho superati. La testa fa tantissimo, ma viviamola ancora giorno per giorno”.

La rinascita dopo l'infortunio

Tre anni prima, nel superG di Wengen del gennaio 2023, Franzoni aveva subito una lesione complessa ai flessori della coscia destra, che lo aveva costretto a un intervento chirurgico e a un lungo periodo di riabilitazione.

Quell’episodio aveva segnato una battuta d’arresto nella sua carriera, ma anche l’inizio di un percorso di crescita interiore e tecnica.

Il successo odierno assume dunque un significato ancora più profondo: non solo una vittoria sportiva, ma la conferma di una rinascita costruita con pazienza, lavoro e determinazione.