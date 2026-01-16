A metà stagione la SuperLega di pallavolo maschile presenta un gruppo ristretto di squadre che, per continuità di rendimento, profondità del roster ed esperienza nei momenti chiave, possono essere considerate le principali candidate allo scudetto. In cima alle gerarchie resta Perugia. La squadra umbra si trova al comando della classifica, confermando le qualità che gli hanno permesso di vincere la Champions League nella scorsa stagione e poi il Mondiale per Club a dicembre. In piena corsa ci sono anche Trento e Verona: i dolomitici fanno leva su un sistema di gioco rodato, mentre i veneti continuano a crescere in maturità.

Restano in corsa anche se più staccate Modena, Piacenza e Civitanova, alla ricerca di una maggiore continuità che possa consentire loro di inserirsi stabilmente nel lotto delle pretendenti.

La classifica aggiornata di SuperLega

Al termine della 16ma giornata di Regular Season la classifica vede in testa Perugia con 41 punti, grazie a un rendimento costante, alle sue spalle Verona, a quota 39, che resta pienamente agganciata alla vetta. Trento segue a 36 punti, leggermente staccata ma ancora in corsa, mentre Modena, quarta con 34, rimane in una posizione di assoluto rilievo. Piacenza e Civitanova, rispettivamente a 32 e 31 punti, completano il gruppo delle squadre che possono ambire a inserirsi nel discorso scudetto.

Più distante Milano, settima con 26 punti, mentre nella parte bassa della classifica Monza e Cuneo sono appaiate a quota 12, seguite da Padova a 11 e Cisterna a 10. Chiude Grottazzolina con 4 punti, già chiamata a una seconda parte di stagione in salita per provare a rientrare nella lotta salvezza.

I risultati dell’ultimo turno

Una situazione frutto dei risultati dell’ultimo turno di SuperLega in cui le squadre di vertice hanno dato conferme. Colpo importante di Modena, che ha battuto Trento 3-1 nello scontro diretto, rilanciandosi in chiave alta classifica. Vittorie esterne per Perugia a Cuneo e per Civitanova a Grottazzolina, entrambe per 3-0, con gli umbri solidi anche nei finali di set. Verona ha superato Padova con un netto 3-0, mentre Piacenza ha espugnato Milano senza concedere set. Successo interno infine per Cisterna, che ha avuto la meglio su Monza per 3-1.