Il 2026 della SuperLega di pallavolo maschile si apre con uno degli appuntamenti più attesi dell’intera Regular Season. Sabato 3 gennaio alle ore 18.00, la BTS Arena di Trento già sold out da giorni ospiterà il remake dell’ultima Finale Scudetto tra l’Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova, valido per il quattordicesimo turno di campionato. La capolista Trento si presenta all’appuntamento forte di un rendimento interno che la rende una delle squadre più difficili da affrontare, mentre Civitanova arriva in Trentino dopo aver alzato il livello delle prestazioni in trasferta, pur senza riuscire a evitare l’eliminazione dalla Coppa Italia contro Perugia.

Un incrocio che mette di fronte due realtà abituate a contendersi i trofei più importanti, pronte a inaugurare il nuovo anno con una sfida già potenzialmente decisiva. Il match tra ’Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Come arrivano Trento e Civitanova allo scontro diretto

L’Itas Trentino guida la classifica assieme a Perugia e si presenta al big match nel miglior modo possibile. Lunedì, infatti, l’Itas Trentino ha staccato il pass per la Final Four della Coppa Italia superando Monza in tre set nei quarti di finale, centrando così il diciannovesimo accesso alle Semifinali su ventiquattro partecipazioni complessive alla competizione.

Clima diverso in casa Civitanova, reduce da un Capodanno amaro: i vicecampioni d’Italia, quinti in campionato nonostante una striscia aperta di tre successi consecutivi in Regular Season, martedì hanno visto interrompersi la difesa del titolo in Coppa Italia, perdendo 3-1 sul campo di Perugia e mancando l’accesso alla Final Four. Una battuta d’arresto che rende il confronto di Trento un banco di prova immediato per misurare ambizioni e capacità di reazione.

Precedenti ed ex del match

Quella di sabato sarà la sfida ufficiale numero 109 tra Trentino Volley e Cucine Lube Civitanova, il club più affrontato in assoluto nella storia della società trentina. Un confronto che nel corso di oltre venticinque anni ha attraversato tutte le competizioni, nazionali e internazionali, arrivando ad assegnare titoli in undici occasioni tra Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Mondiale per Club.

Il bilancio complessivo è favorevole ai marchigiani per 58 vittorie a 50, ma Trento ha vinto dodici degli ultimi diciannove incontri e si è imposta in ventotto delle quarantaquattro gare casalinghe, comprese le ultime otto consecutive, una striscia aperta dal maggio 2023. Numerosi anche gli ex in campo: da una parte Gabi Garcia Fernandez, Andrea Giani e Nicola Pesaresi, dall’altra Wout D’Heer e Marko Podrascanin.