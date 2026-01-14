La nazionale italiana di taekwondo si prepara per un 2026 denso di appuntamenti internazionali, con l’obiettivo di iniziare il percorso di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tra gli eventi più importanti spiccano i Campionati Europei e i Giochi del Mediterraneo, tappe fondamentali per la stagione azzurra.

Il calendario

Il primo grande impegno sarà rappresentato dai Campionati Europei, in programma dal 12 al 14 maggio a Monaco di Baviera, in Germania. Questo evento continentale vedrà la partecipazione dei migliori atleti europei e sarà un banco di prova cruciale per la nazionale.

Un altro appuntamento di rilievo saranno i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, anche se le date specifiche delle gare di taekwondo non sono ancora state comunicate ufficialmente.

Ulteriori competizioni

Oltre agli eventi già confermati, il calendario internazionale potrebbe includere ulteriori tappe importanti, ma al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su date e sedi di altri Grand Prix o competizioni mondiali. La federazione italiana resta in attesa di conferme per eventuali altri appuntamenti.

I Campionati Europei

I Campionati Europei 2026, che si svolgeranno a Monaco di Baviera dal 12 al 14 maggio, rappresentano la ventisettesima edizione della rassegna continentale senior. L’evento sarà organizzato dalla European Taekwondo Union in collaborazione con la federazione tedesca e assegnerà sedici titoli, otto per ciascuna categoria di peso maschile e femminile.