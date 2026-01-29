Entra in una fase decisiva il cantiere dello Stadio del Nuoto di Taranto, destinato ad ospitare le gare dei XX Giochi del Mediterraneo 2026. Il Gruppo Ferraro, incaricato della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera, ha avviato i lavori per la copertura della struttura, segnando un avanzamento sostanziale del progetto.

Dettagli tecnici dell’intervento sulla copertura

La copertura, realizzata da Rubner, interesserà una superficie di circa 3.800 metri quadrati. Prevede l’impiego di 860 metri cubi di legno lamellare, 342 metri cubi di X‑Lam e 11.500 chilogrammi di acciaio.

Le travi principali, lunghe complessivamente 51,80 metri e del peso di circa 19,5 tonnellate, saranno assemblate a terra. Successivamente, saranno posate con l’ausilio di un’autogrù da 750 tonnellate, consentendo la realizzazione di una superficie a doppia curvatura in armonia con il progetto architettonico.

Visione strategica e orgoglio per l’opera

“Per chi come noi si occupa della realizzazione di grandi opere, essere impegnati nella costruzione di due strutture fondamentali per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Angelo Ferraro, direttore generale di Ferraro SpA. “Sia lo Stadio del Nuoto che il complesso polifunzionale Amatori Ricciardi contribuiscono all’eredità che la città di Taranto lascerà nel tempo ai suoi cittadini.

Due opere moderne, funzionali e sicure, pensate per essere vissute ogni giorno ben oltre l’evento sportivo di portata internazionale”.

“Come costruttori”, ha aggiunto Ferraro, “poterci misurare con la complessità tecnica di progettazione che la realizzazione di questa specifica copertura comporta, così come la spettacolarità della sua esecuzione, è un’occasione per dimostrare ancora una volta l’altissimo livello di competenza delle nostre maestranze.”

Lo Stadio del Nuoto: un polo sportivo multifunzionale

Lo Stadio del Nuoto, sviluppato su 12.000 metri quadrati, comprenderà due vasche olimpioniche da 50 metri: una coperta e una scoperta. Le tribune avranno una capienza di circa 2.000 spettatori.

L’impianto è concepito come polo sportivo multifunzionale, fruibile tutto l’anno, ben oltre la durata dei Giochi del Mediterraneo.

Stato di avanzamento dei lavori

Nei giorni precedenti, il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore locale, Massimo Ferrarese, aveva aggiornato sullo stato del cantiere. È stata segnalata la conclusione della piscina olimpionica scoperta e l’avvio del varo delle travi lamellari destinate alla copertura della piscina coperta. “Dalle strutture prende forma il futuro dell’impianto”, aveva commentato Ferrarese, condividendo un video che documenta le attività in corso nel cantiere. I Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026.