Melbourne – Nella terza giornata degli Australian Open 2026, sei tennisti italiani saranno protagonisti nel programma del primo turno del tabellone singolare maschile e femminile, in quella che è stata definita “Italian Day”. Jannik Sinner, detentore del titolo, inaugurerà la sessione serale sulla Rod Laver Arena affrontando il francese Hugo Gaston.

Sinner a caccia del tris

Jannik Sinner, numero due del mondo e campione in carica, ha l’occasione di entrare nella storia: in caso di vittoria, diventerebbe il quarto tennista a conquistare tre titoli consecutivi agli Australian Open.

Il suo match contro Gaston, che apre la serata, sembra sulla carta favorevole, ma il francese è noto per il suo gioco imprevedibile, capace di mettere in difficoltà anche i migliori. I precedenti, risalenti al 2021, sorridono a Sinner, che conduce 2‑0.

Gli altri azzurri in campo

Il programma prosegue con Lorenzo Musetti, testa di serie numero cinque, che esordirà sulla Margaret Court Arena contro il belga Raphael Collignon. Il carrarino punta a superare il suo miglior risultato a Melbourne, gli ottavi, per confermare la crescita mostrata di recente.

Luciano Darderi, numero ventidue del seeding, debutterà sulla 1573 Arena contro il cileno Cristian Garin, con l’obiettivo di partire con il piede giusto in un torneo importante per la sua stagione.

Lorenzo Sonego affronterà lo spagnolo Taberner sul campo successivo, cercando di invertire una partenza negativa e ritrovare continuità dopo i quarti raggiunti lo scorso anno.

Luca Nardi, qualificato, sfiderà il cinese Yibing Wu sul campo sette, mentre Elisabetta Cocciaretto, fresca vincitrice del torneo WTA di Hobart, esordirà contro l’austriaca Julia Grabher, con l’intento di proseguire il buon momento e puntare al secondo turno.

Infine, nel tabellone di doppio femminile, Jasmine Paolini farà il suo debutto in coppia con Sara Errani contro il duo formato da Maia Lumsden e Qianhui Tang.

Il contingente azzurro nel torneo

Sono undici gli italiani presenti nel tabellone principale: nove nel singolare maschile – Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Berrettini, Arnaldi, Bellucci e Nardi – e due nel femminile – Paolini e Cocciaretto. A questi si aggiungono altri quattordici azzurri impegnati nelle qualificazioni, otto uomini e sei donne, che hanno lottato per conquistare un posto nel main draw.