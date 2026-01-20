Lorenzo Musetti ha superato il primo turno dell’Australian Open, beneficiando del ritiro del suo avversario, Raphael Collignon, durante il quarto set. L'incontro, che si è svolto nella notte, ha visto l'azzurro recuperare dopo aver perso il set iniziale e prevalere nei due successivi, prima che il tennista belga si ritirasse a causa di problemi fisici.

L'andamento dell'incontro

Raphael Collignon si è arreso nel quarto set, con Musetti in vantaggio per 3-2. In precedenza, aveva perso il primo set per 4-6, ma aveva vinto il secondo al tie-break per 7-6 e il terzo per 7-5.

Il ritiro è stato causato da problemi fisici, ponendo fine a un match combattuto.

Derby italiano al prossimo turno

Al secondo turno, Musetti affronterà un altro Lorenzo: Lorenzo Sonego, che ha ottenuto la qualificazione sconfiggendo Carlos Taberner. Anche Luciano Darderi ha superato il primo turno, vincendo contro il cileno Cristian Garin.

Il match contro Collignon è durato oltre tre ore e ha mostrato un calo fisico da parte del belga, che ha sofferto di crampi e vertigini prima di ritirarsi sul punteggio di 4-6, 7-6(3), 7-5, 3-2 in favore di Musetti. Il tennista italiano, testa di serie numero cinque, ha evitato una battaglia prolungata e ora si prepara per il derby contro Sonego.