Aryna Sabalenka ha conquistato i quarti di finale del torneo WTA 500 di Brisbane, superando Sorana Cîrstea con un netto 6-3, 6-3 in soli settanta minuti. Al termine del match, la tennista bielorussa ha espresso forti critiche verso il calendario tennistico, definendolo “folle” e annunciando l’intenzione di saltare alcuni tornei obbligatori per tutelare la propria salute.

Vittoria e denuncia

Sabalenka ha evidenziato come, a suo parere, i vertici del tennis non stiano dando la giusta priorità alla salute dei giocatori: “La stagione è decisamente folle, e questo non va bene per nessuno, visto che ci sono così tante giocatrici infortunate”.

Ha poi aggiunto: “Le regole sono piuttosto insidiose con gli eventi obbligatori, ma io continuerò a saltarne un paio per proteggere il mio corpo, perché ho faticato molto la scorsa stagione. Cercheremo di gestirla un po’ meglio, anche se dovrò pagare delle multe”.

Preoccupazioni condivise

Il tema del calendario troppo fitto non è nuovo. Anche Carlos Alcaraz, numero uno del ranking maschile, aveva espresso preoccupazioni simili, pur partecipando a esibizioni remunerative. Una di queste è in programma sabato in Corea del Sud contro Jannik Sinner, a pochi giorni dagli Australian Open.

Il nodo del calendario

Sabalenka ha confermato l’intenzione di rinunciare a diversi tornei nel corso della stagione, anche a costo di incorrere in sanzioni come multe o penalizzazioni nel ranking.

Le regole attuali impongono ai top player la partecipazione a tutti e quattro i tornei del Grande Slam, dieci eventi WTA 1000 e sei WTA 500, prevedendo penalità in caso di assenza. Sabalenka ha definito la stagione “insane” e ha ribadito che il calendario contribuisce a infortuni e burnout, citando esperienze personali di gare disputate in condizioni di salute non ottimali. La WTA ha fatto sapere che il benessere degli atleti è una priorità e che sono in corso iniziative per migliorare la struttura del circuito e la compensazione dei giocatori.