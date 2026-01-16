Giorgia Piccolin, tennistavolista originaria di Bolzano, ha condiviso i suoi progetti futuri durante la trasmissione OA Focus sul canale YouTube di OA Sport. L’atleta ha ripercorso i momenti salienti della sua partecipazione a Parigi 2024 e ha delineato il percorso verso i Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028, sottolineando il supporto che l’Esercito le garantirà anche dopo la fine della sua carriera sportiva.

Ricordi di Parigi e origini sportive

Piccolin ha ricordato con emozione l’esperienza parigina: “È passato ormai un anno e mezzo, ma i ricordi sono ancora vividi.

Un evento magnifico, soprattutto averlo conquistato. Il percorso per raggiungere quell’obiettivo è stato tosto e difficile, ma la felicità incredibile. L’emozione della convocazione è stata speciale. Sono andata io stessa a ritirare i borsoni all’Acqua Acetosa. L’unico dispiacere? Aver fatto quel percorso assieme al mio ragazzo che, a sua volta, lottava per qualificarsi per i Giochi. Purtroppo non c’è riuscito per un soffio. Ero felice per me, ma triste per lui”. Ha poi aggiunto: “Parigi è una città speciale per me, dato che vi ho vissuto per due anni. Mi sentivo quasi a casa. L’emozione dell’Arena è stata fantastica. Settemila spettatori, un tifo caldissimo. Io purtroppo ho perso subito contro una fortissima giapponese.

Anche se ero stata eliminata ero comunque felice, ero in un altro mondo. Le Olimpiadi fanno questo effetto. La Cerimonia d’Apertura? Quanta pioggia e freddo! Per fortuna avevamo tute pesanti”.

Gli inizi e la vita da atleta militare

Raccontando i suoi primi passi nel tennistavolo, Piccolin ha spiegato come tutto sia iniziato per caso: “D’estate andavo sempre al mare a Lido Di Savio e mentre gli altri giocavano a beach volley, io ero attratta dal ping pong. Così, quando siamo tornati a casa, ho trovato una società a Bolzano e ho iniziato a giocare. Sin dai primi passi mi è sempre piaciuta la competizione e aver iniziato con i miei fratelli è stato ancora più bello. Ci siamo spronati, giocavamo ovunque e nel mio caso ho trasformato la mia passione in lavoro”.

Ha aggiunto di aver frequentato a Bolzano una scuola speciale che consentiva di conciliare sport e studio, frequentata anche da Tania Cagnotto e Simone Giannelli. Oggi vive a Terni e fa parte dell’Esercito: “Gli inizi non mi sono pesati molto. I sacrifici fatti li facevo per lo sport che amavo. Ora, invece, essere lontana da casa, dato che vivo a Terni, mi pesa un po’”.

Obiettivi tecnici e mentali verso Los Angeles 2028

Sul piano tecnico, Piccolin ha raccontato di aver lavorato molto sul dritto, un colpo che le è sempre risultato più meccanico rispetto al rovescio, più naturale. Ha spiegato che con il tempo ha compreso l’importanza della componente mentale: “Maturando ho capito che la parte mentale è fondamentale.

Io ci lavoro tanto e ho iniziato sui ventitré–ventiquattro anni a focalizzarmi verso le Olimpiadi. Avere quel sogno mi ha dato la forza di lavorare per un obiettivo”.

Guardando al futuro, ha affermato con determinazione: “Ho le idee precise. So che dovrò lavorare con gli stimoli giusti, intensità e concentrazione in ogni allenamento. So qual è il mio obiettivo. Se non lo raggiungerò so che comunque avrò dato tutto. Può capitare. So che saranno due anni e mezzo intensi e dovrò partecipare a tanti tornei internazionali per migliorare la mia classifica. Si qualificheranno in due per Nazione e io ci spero”.

Il futuro dopo il tennistavolo

Infine, Piccolin ha chiarito i suoi piani per il dopo carriera: “Cosa farò dopo il tennistavolo? So che l’Esercito mi sosterrà e nel caso potrò lavorare con loro. Poi penserò anche alla famiglia”.