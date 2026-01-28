La terza giornata dei test collettivi privati di Formula Uno al Montmelò ha segnato il tanto atteso debutto in pista della McLaren, detentrice del titolo mondiale piloti e costruttori. La scuderia inglese aveva scelto di non scendere in pista nei primi due giorni, privilegiando un maggiore tempo dedicato allo sviluppo della nuova monoposto.

Strategia di sviluppo McLaren

In base al regolamento, ogni team dispone di tre delle cinque giornate di test concesse. La McLaren ha optato per iniziare la propria attività in pista a partire da mercoledì, rinunciando volontariamente alla prima giornata.

Questa decisione, come spiegato dal team principal Andrea Stella, mirava a concentrare le risorse sullo sviluppo: "Abbiamo intenzione di iniziare i test il secondo o il terzo giorno, quindi non li faremo il primo giorno". Stella ha sottolineato l'importanza di dedicare "più tempo possibile allo sviluppo", evidenziando come ogni giorno guadagnato in fase di progettazione possa tradursi in un vantaggio prestazionale.

Situazione degli altri team

La sessione di test ha visto anche altre dinamiche interessanti. La Williams ha annunciato la propria assenza totale dalla sessione a causa di problemi legati al telaio, non avendo superato i crash test imposti dalla FIA. La scuderia ha dichiarato di voler proseguire i lavori in simulazione per prepararsi ai test in Bahrain e al successivo Gran Premio d’Australia.

La Aston Martin, pur arrivando in ritardo, prevede di scendere in pista solo giovedì e venerdì, con l'obiettivo di recuperare terreno. La Ferrari, dopo aver girato solo nel secondo giorno a causa delle condizioni meteorologiche avverse, dovrebbe fermarsi nella giornata odierna per poi tornare in pista tra giovedì e venerdì.

Focus sulla strategia McLaren

La scelta della McLaren di posticipare il proprio debutto in pista non è stata dettata da ritardi nella produzione, bensì da una precisa strategia di sviluppo. Il team principal Andrea Stella ha chiarito che la monoposto era già assemblata e sottoposta a rigorose verifiche sui banchi dinamici. L’obiettivo primario è quello di presentarsi in pista con un pacchetto il più competitivo possibile fin dalle prime battute, massimizzando ogni fase dello sviluppo prima dell'esordio effettivo.