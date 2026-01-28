Al Montmelò, nel corso del terzo giorno dei test collettivi privati di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026, è finalmente scesa in pista la McLaren, campione del mondo piloti e costruttori in carica. La scuderia inglese aveva rinunciato ai primi due giorni per dedicare più tempo allo sviluppo della nuova monoposto.

Strategia di test della McLaren

Secondo il regolamento, ogni team può utilizzare al massimo tre delle cinque giornate di test previste a Barcellona. La McLaren ha scelto di iniziare la propria attività in pista solo dal terzo giorno, dopo aver saltato lunedì e martedì.

La decisione è stata motivata con l’intenzione di dedicare più tempo possibile allo sviluppo della vettura, evitando di “congelare troppo presto il progetto”.

Situazione degli altri team

La Williams ha annunciato l’assenza totale dalla sessione di test a causa di problemi con il telaio, dopo aver fallito i crash test della FIA. Di conseguenza, salterà l’intera settimana al Montmelò. L’Aston Martin, invece, è arrivata in ritardo e dovrebbe scendere in pista solo giovedì e venerdì.

Dettagli tecnici e dichiarazioni

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha spiegato: “Abbiamo intenzione di iniziare i test il secondo o il terzo giorno, quindi non li faremo il primo giorno”. Ha aggiunto: “Volevamo dedicarci più tempo possibile allo sviluppo”, sottolineando che la scelta non è dovuta a ritardi produttivi ma a una strategia mirata alla competitività finale.

Conferme da Ferrari e Aston Martin

Anche Ferrari e Aston Martin hanno confermato di non scendere in pista già dal primo giorno. La Ferrari ha sottolineato l’importanza di arrivare ai test senza problemi, mentre l’Aston Martin, pur in ritardo, punta a recuperare terreno con due giornate di prove.