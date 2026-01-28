La terza giornata dei test collettivi privati di Formula Uno al Montmelò ha visto finalmente il debutto in pista della McLaren, campione del mondo piloti e costruttori in carica. Il team di Woking aveva scelto di non partecipare ai primi due giorni per concentrarsi sullo sviluppo della nuova monoposto.

Strategia di sviluppo McLaren

La McLaren ha fatto il suo ingresso in pista mercoledì al Circuit de Barcelona‑Catalunya, dopo aver rinunciato alle sessioni di lunedì e martedì. La scelta è stata motivata dalla volontà di dedicare più tempo possibile allo sviluppo della MCL40, evitando di congelare prematuramente il progetto.

Andrea Stella, team principal della McLaren, aveva spiegato: “Abbiamo intenzione di iniziare i test il secondo o il terzo giorno, quindi non li faremo il primo giorno”. Ha aggiunto: “Volevamo dedicarci più tempo possibile allo sviluppo”, sottolineando che ogni giorno guadagnato in fase di progettazione può tradursi in prestazione.

Il piano è stato confermato anche in un comunicato ufficiale: “Con i test in pista per la stagione 2026 in corso e il tempo di guida consentito limitato a tre giorni su un periodo di cinque, il McLaren Mastercard Formula 1 Team ha affrontato lo Shakedown di Barcellona di questa settimana sfruttando tutta la flessibilità del programma – abbiamo in programma di scendere in pista negli ultimi tre giorni di test, mentre i primi giorni hanno offerto un’importante opportunità per assemblare e controllare l’intera vettura”.

Difficoltà per altri team

Williams ha annunciato l’assenza completa dalla sessione di test a causa di ritardi nella progettazione del telaio FW48, che ha impedito il superamento dei crash test della FIA. La squadra ha dichiarato di continuare a lavorare “in cerca del massimo di prestazioni” e di prepararsi attraverso simulazioni in vista dei test in Bahrain.

Anche Aston Martin ha incontrato difficoltà: l’AMR26 non sarà pronto prima di giovedì, costringendo Fernando Alonso e Lance Stroll a limitare la loro presenza in pista a due delle tre giornate disponibili.

Approfondimento sulla strategia

La McLaren ha scelto una strategia deliberata e non dettata da ritardi tecnici. La vettura è stata sottoposta a test sui banchi dinamici presso AVL in Austria prima di arrivare a Barcellona, con l’obiettivo di presentarsi in pista con un pacchetto già competitivo.

Williams, invece, ha attribuito i ritardi esclusivamente a problemi con il telaio, non al motore, e ha pianificato test virtuali in fabbrica per recuperare terreno in vista dei test in Bahrain e del Gran Premio d’Australia.