Il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, ha parlato oggi a Torino in vista della sfida di Champions League contro il Benfica, sottolineando l’importanza del match e la determinazione del gruppo.

Le dichiarazioni di Thuram

“Non guardiamo la classifica, ma sappiamo che la partita contro il Benfica è importante: quando sei alla Juve, giochi sempre per vincere” ha dichiarato Thuram in conferenza stampa, evidenziando la mentalità vincente richiesta nel club.

Ha poi aggiunto: “Ci sentiamo più forti e penso che si veda, è normale quando vinci più partite.

Anche a Cagliari ho visto una squadra che gioca bene e crea occasioni, anche se purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la vittoria”.

Crescita personale e ruolo nel progetto

Riguardo al suo percorso, Thuram ha spiegato: “Sono arrivato che ero giovane e andavo al campo solo per allenarmi. La Juve mi ha cambiato perché ogni minuto e ogni allenamento è importante”. E ha aggiunto: “Mi piace il gioco di Spalletti: cerco gli spazi per segnare e per essere importante per la squadra”.

La sfida di Champions League

La partita contro il Benfica è in programma domani, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21:00 all’Allianz Stadium, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. In conferenza stampa, Thuram ha definito il confronto “uno scontro diretto”, ribadendo che “non guardiamo la classifica” e che “quando giochi per la Juventus giochi sempre per vincere”.