L’Italia del tiro a segno ha ufficializzato la squadra che parteciperà alla H&N Cup, con il ritorno in gara di Danilo Dennis Sollazzo, confermato tra i convocati per la competizione.

Il gruppo azzurro sarà guidato da Sollazzo, che torna in pedana dopo le recenti competizioni internazionali. La convocazione rappresenta un segnale di fiducia nei confronti del tiratore, protagonista in passato di importanti risultati.

Il ritorno in gara di Danilo Dennis Sollazzo

Danilo Dennis Sollazzo, già noto per le sue prestazioni di alto livello, torna a rappresentare l’Italia in una gara internazionale.

La sua presenza nella squadra per la H&N Cup testimonia la volontà dello staff tecnico di puntare su un atleta esperto e competitivo.

I risultati di Sollazzo

In passato, Sollazzo ha ottenuto risultati di rilievo, tra cui la vittoria nella H&N Cup di Monaco di Baviera, che gli aveva garantito il pass per la Finale di Coppa del Mondo 2025, e la partecipazione alla Finale stessa a Doha, in Qatar, dove però non era riuscito ad accedere all’ultimo atto, chiudendo al decimo posto nelle eliminatorie.

Nella tappa di Coppa del Mondo di Ningbo, in Cina, aveva realizzato un record del mondo in finale con 255,0 punti, assicurandosi così la qualificazione alla Finale di Coppa del Mondo 2025. Tuttavia, a Doha, nonostante l’impegno, non era riuscito a superare le eliminatorie.

Questi risultati delineano un atleta in grado di esprimersi ai massimi livelli, ma anche soggetto a momenti di difficoltà in contesti estremamente competitivi.

La convocazione per la H&N Cup rappresenta dunque un’opportunità per Sollazzo di confermare il suo valore e rilanciarsi in vista dei prossimi impegni internazionali.