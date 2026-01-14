Tommaso Giacomel ha conquistato la vetta della Coppa del Mondo maschile di biathlon, un risultato che mancava dal marzo 1992, quando Andreas Zingerle dominava la classifica. Il finanziere trentino, classe 2000, è il terzo italiano a indossare il pettorale giallo nella storia del biathlon maschile, dopo Johann Passler (stagione 1987-1988) e Zingerle (stagioni 1990-1991 e 1991-1992).

La leadership di Giacomel

Il paragone con Fausto Coppi del 1949 è emblematico: “Un uomo solo al comando, la sua tuta è celeste, il suo nome è Tommaso Giacomel”, una descrizione che ben rappresenta la sua netta leadership.

Giacomel ha saputo capitalizzare l’assenza del norvegese Johan‑Olav Botn, assente anche a Ruhpolding, per consolidare il suo primato. Alle sue spalle, il francese Eric Perrot è distanziato di 72 punti, mentre lo svedese Sebastian Samuelsson segue a 106 lunghezze.

Obiettivo Ruhpolding

La tappa di Ruhpolding, considerata la “Cattedrale” del biathlon insieme ad Anterselva, si terrà nella Chiemgau Arena tra mercoledì 14 e domenica 18 gennaio. Il programma prevede staffette femminili e maschili, sprint e inseguimenti. Giacomel vestirà il pettorale giallo di leader generale e quello rosso di leader di specialità nella sprint e nell’inseguimento.

La sua ascesa è stata rapida e notevole: la prima vittoria in Coppa del Mondo è arrivata proprio a Ruhpolding il 19 gennaio 2025, seguita da altre quattro affermazioni nell’ultimo mese.

A soli ventisei anni non ancora compiuti, Giacomel è proiettato verso un futuro che potrebbe consacrarlo come il più grande biatleta italiano maschile di sempre.

Ritorno al vertice per l'Italia

Storicamente, solo Johann Passler e Andreas Zingerle avevano indossato il pettorale giallo nella Coppa del Mondo maschile prima di Giacomel, rispettivamente nelle stagioni 1987-1988 e 1990-1991/1991-1992. La leadership di Giacomel segna quindi un ritorno al vertice per l’Italia dopo oltre trent’anni.

