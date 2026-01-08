La Nazionale Under 18 femminile di pallavolo torna in campo oggi (giovedì 8 gennaio) alle ore 20.00 per l’ultima e decisiva sfida del girone contro la Germania, nel Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Le azzurrine di Stefano Gregoris hanno dimostrato grande solidità fino ad ora, conquistando due vittorie in altrettante partite. Dopo il successo all’esordio contro il Portogallo, l’Italia ha infatti concesso il bis battendo la Francia nel secondo match della pool B, mostrando una notevole capacità di gestione dei momenti chiave.

Al Pala Preziuso di Foggia, che si preannuncia ancora una volta gremito di pubblico, andrà in scena il confronto decisivo per la classifica del girone, visto che l’Italia guida con sei punti, mentre la Germania insegue con tre. L’obiettivo è confermarsi in prima posizione per avere un incrocio sulla carta più agevole in semifinale.

Italia-Germania: il match delle azzurrine in diretta streaming

La sfida tra Italia e Germania potrà essere seguita con grande attenzione anche dal pubblico a casa. Come tutte le partite del Torneo WEVZA, infatti, anche questo incontro decisivo verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. L’Italia arriva all’appuntamento con fiducia, consapevole di poter contare su un’organizzazione di gioco solida.

Dall'altra parte le tedesche arrivano al confronto dopo aver superato nettamente il Portogallo con un secco 3-0, risultato che rende il match decisivo sul piano della classifica.

Il successo dell’Italia contro la Francia

Il successo contro la Francia ha rappresentato uno snodo fondamentale del cammino azzurro nel torneo. Il primo set si è sviluppato all’insegna dell’equilibrio, con continui cambi di inerzia e nessuna delle due squadre capace di prendere il largo. L’Italia ha provato più volte ad allungare, ma le transalpine sono sempre riuscite a rientrare, fino al break decisivo che ha permesso loro di chiudere 25-23. La reazione delle azzurrine non si è fatta attendere: nel secondo parziale, dopo una fase iniziale punto a punto, il muro di Zoe Airhienbuwa ha spezzato l’equilibrio, permettendo all’Italia di allungare e gestire il vantaggio fino al 25-17 finale.

Nel terzo set le ragazze di Gregoris hanno aumentato ulteriormente il ritmo, imponendo aggressività e continuità in attacco e costringendo la Francia a inseguire. Il muro di Ginevra Gibelli e l’ace decisivo di Laila Cantoni hanno sancito il 25-20. Sull’onda dell’entusiasmo, l’Italia ha poi controllato anche il quarto set, mantenendo sempre il comando e chiudendo 25-21.