Il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha dichiarato che il club ha perso completamente fiducia nella giustizia sportiva e intende rivolgersi esclusivamente alla giustizia ordinaria. Le sue parole arrivano dopo una serie di sanzioni e un vertice straordinario tra FIP e Lega che potrebbe portare all’estromissione della squadra dal campionato.

Le accuse di Antonini

Antonini ha denunciato “procedimenti incredibili presso il Tribunale federale della pallacanestro” e ha fatto riferimento a un comunicato redatto dagli avvocati del club in cui si ricostruiscono “gli abusi sulla vicenda dei punti di penalizzazione e le forzature clamorose federali delle ultime due sanzioni, con una serie di violazioni delle norme e degli iter procedurale da far rabbrividire, con tanto di prove”.

Riguardo alle critiche che accusano il club di esporre giocatori giovanissimi, anche minorenni, a situazioni non edificanti, Antonini ha risposto che “chi dice queste cose non conosce i regolamenti”. Ha spiegato che, se non avesse schierato la squadra per due partite consecutive, avrebbe automaticamente autorizzato la radiazione della società per responsabilità propria. Invece, ha sottolineato, “sarà oggi la Federazione a dover radiare la società”, aumentando così i danni in sede giudiziale che il club intende chiedere alla Federazione.

Le riflessioni del presidente

Se potesse tornare indietro, Antonini ha ammesso che “non entrerei nello sport, certamente”. Ha ricordato di essere un imprenditore che ha investito venti milioni di euro in un territorio particolare come Trapani e ha consigliato a chiunque di non entrare nello sport.

Nonostante tutto, ha chiarito: “Assolutamente no” alla domanda se lascerà il Trapani calcio o il Trapani basket. “Porteremo avanti questa battaglia giudiziale che per me è diventata una battaglia di dignità, legata al mio nome e alla mia famiglia. Lotteremo per ricostruire la verità dei fatti”.

Le sanzioni federali

Nei giorni precedenti, il Tribunale federale aveva inflitto due punti di penalizzazione al Trapani Shark e aveva inibito per due anni lo stesso Antonini per irregolarità amministrative legate all’iscrizione al campionato 2025/26. La FIP aveva motivato la decisione con violazioni degli articoli 59, lettera b, e 61 del Regolamento di Giustizia.

Inoltre, era stata inflitta un’ulteriore penalizzazione per il mancato versamento di circa 120.969,37 euro all’Agenzia delle Entrate, relativa a una rata in scadenza nell’agosto 2025.