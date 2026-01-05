La Federazione tunisina di calcio ha annunciato la conclusione del rapporto contrattuale, “di comune accordo”, con il commissario tecnico Sami Trabelsi e l’intero staff tecnico della nazionale maggiore, in seguito all’eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa in corso in Marocco.

L'addio dopo l'eliminazione

La decisione è stata comunicata il 5 gennaio 2026, all’indomani dell’uscita della Tunisia contro il Mali, decisa ai calci di rigore dopo un pareggio per 1‑1 al termine dei tempi supplementari. Il Mali, in inferiorità numerica per gran parte della gara, ha avuto la meglio dal dischetto.

Nel comunicato, la FTF ha precisato che al momento non è stato indicato un nuovo selezionatore, limitandosi a segnalare che verrà nominato un nuovo staff per preparare le prossime scadenze della nazionale.

Il ritorno di Trabelsi

Sami Trabelsi, 57 anni, era tornato alla guida della nazionale tunisina nel febbraio 2025, per un secondo mandato dopo la prima esperienza tra il 2011 e il 2013.

La separazione è avvenuta “di comune accordo” con l’intero staff tecnico, decisione presa meno di ventiquattro ore dopo l’eliminazione ai rigori contro il Mali. Il comunicato ufficiale della federazione sottolinea che il Comitato Esecutivo ha deciso di risolvere il contratto con l’intero staff tecnico. Questa conferma evidenzia la rapidità dell’intervento della federazione in risposta alla precoce uscita dalla competizione.