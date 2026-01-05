La Federcalcio tunisina ha annunciato la risoluzione del rapporto contrattuale, “di comune accordo”, con il commissario tecnico Sami Trabelsi e con l’intero staff tecnico della nazionale maggiore, in seguito all’eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa in corso in Marocco.

Eliminazione dalla Coppa d'Africa

La decisione è arrivata dopo la sconfitta contro il Mali ai calci di rigore, in seguito a un pareggio per 1‑1 al termine dei tempi supplementari. Nonostante il Mali avesse giocato in inferiorità numerica per gran parte della gara, la Tunisia non è riuscita a imporsi ed è stata eliminata dalla competizione continentale.

Il comunicato ufficiale

Nel comunicato ufficiale, la FTF ha precisato di non aver indicato al momento un nuovo selezionatore, limitandosi a segnalare che verrà nominato un nuovo staff per preparare le prossime scadenze della nazionale. Trabelsi, 57 anni, era tornato alla guida della squadra nel febbraio 2025, per un secondo mandato dopo la prima esperienza tra il 2011 e il 2013.

La decisione segue una campagna altalenante alla Coppa d’Africa, iniziata con una vittoria per 3‑1 sull’Uganda, seguita da una sconfitta per 3‑2 contro la Nigeria e un pareggio per 1‑1 con la Tanzania nella fase a gironi, prima dell’uscita agli ottavi.