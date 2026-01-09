Alla vigilia della sfida contro il Pisa, l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha posto l’accento sull’importanza di replicare l’intensità mostrata nella vittoria contro il Torino. “A Torino è stata una partita intensa, i ragazzi hanno speso molto, ma è sempre meglio recuperare dopo una vittoria. Per domani tutti saranno in forma, sarà fondamentale portare in campo la stessa attenzione e volontà viste mercoledì”, ha dichiarato in conferenza stampa.

L’infermeria bianconera si sta svuotando: “Zaniolo a Torino ha chiesto il cambio per un piccolo fastidio al ginocchio, ma si è allenato con la squadra e sarà a disposizione.

Atta è tornato e ci è mancato: già contro il Torino ha mostrato la sua qualità”, ha aggiunto Runjaic, sottolineando il recupero di due elementi chiave.

Obiettivo: continuità e punti

Il tecnico ha tracciato un bilancio del girone d’andata, evidenziando la solidità della squadra: “È stato importante confermare lo stesso bottino dell’anno scorso, potevamo avere anche due o tre punti in più. Rispetto alle ultime stagioni dell’Udinese è un buon punteggio in vista del girone di ritorno, dove vogliamo riconfermarci e raccogliere più punti rispetto all’anno scorso, mostrando un gioco più interessante. Vorremmo finire tra le prime dieci, non è semplice, ma è molto tempo che l’Udinese non chiude nella metà sinistra della classifica, dobbiamo confermarci sugli stessi livelli di prestazione.

L’idea è di ottenere almeno 50 punti quest’anno, un obiettivo realistico, ma per riuscirci bisogna lavorare ogni giorno.”

Il Pisa affronta la trasferta di Udine con l’obiettivo di sfruttare il proprio rendimento esterno, tradizionalmente migliore rispetto a quello casalingo. I nerazzurri hanno segnato quasi tutti i loro gol lontano dal loro stadio, un dato che conferma la loro pericolosità anche in trasferta e rende la sfida un banco di prova importante per l’Udinese.

Atta, pienamente recuperato, dovrebbe essere schierato a centrocampo insieme a capitan Karlstrom ed Ekkelenkamp, mentre resta qualche dubbio sul recupero completo di Zaniolo, uscito dalla gara con il Torino. In difesa, Runjaic potrebbe valutare un turnover con Solet spostato a destra e Bertola a sinistra, mentre Ehizibue potrebbe dare respiro a Zaniolo sull’out destro.

La partita di domani rappresenta dunque un’occasione per l’Udinese di consolidare la propria posizione in classifica e avviare con slancio il girone di ritorno, puntando a una stagione più solida e ambiziosa rispetto alle precedenti. L'Udinese punta a una stagione più solida e ambiziosa.