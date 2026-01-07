Gli Stati Uniti hanno conquistato l’accesso alle semifinali della United Cup, superando la Grecia per 2-1 nei quarti disputati a Perth, in Australia. La vittoria è arrivata grazie al doppio misto, dove Coco Gauff e Christian Harrison hanno avuto la meglio su Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas.

Il percorso della sfida

Nel singolare femminile, Coco Gauff, numero quattro del ranking WTA, ha battuto Maria Sakkari con un netto 6-3, 6-2 in un’ora e ventisei minuti, portando gli Stati Uniti in vantaggio. Successivamente, Stefanos Tsitsipas ha riequilibrato la situazione superando Taylor Fritz per 6-4, 7-5 in un’ora e ventidue minuti.

Il doppio decisivo

Il confronto si è deciso nel doppio misto: Gauff e Harrison hanno rimontato dopo aver perso il primo set 4-6, vincendo il secondo 6-4 e imponendosi nel super tie-break per 10-8. Questo successo ha permesso agli Stati Uniti di avanzare al penultimo atto del torneo.

Terza semifinale nella United Cup

Si tratta della terza volta che gli Stati Uniti raggiungono le semifinali della United Cup, torneo inaugurale del 2023, vinto anche nel 2025. Ora il team americano si prepara al trasferimento a Sydney, dove affronterà la vincente del quarto tra Polonia e Australia.

