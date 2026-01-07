Gli Stati Uniti hanno conquistato l’accesso alle semifinali della United Cup, la competizione a squadre miste che ha aperto la stagione tennistica 2026, superando la Grecia per 2‑1 nei quarti disputati a Perth.

Il percorso verso la semifinale

La serie si è aperta con la vittoria di Coco Gauff su Maria Sakkari per 6‑3, 6‑2. Un successo netto che ha dato agli americani il primo punto della sfida. La partita si è svolta alla RAC Arena di Perth e ha visto Gauff imporsi in un’ora e ventisei minuti, offrendo una prestazione solida e determinante.

La Grecia ha risposto grazie a Stefanos Tsitsipas, che ha battuto Taylor Fritz 6‑4, 7‑5, riportando la contesa in equilibrio e rimandando tutto al doppio misto.

Il doppio misto

Il punto decisivo è arrivato dal doppio misto, dove Coco Gauff e Christian Harrison hanno superato Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 4‑6, 6‑4, 10‑8. Dopo aver perso il primo set, gli americani hanno reagito nel secondo e hanno chiuso la partita al super tie‑break, conquistando così il passaggio del turno.

Con questa vittoria, gli Stati Uniti si qualificano per le semifinali della United Cup per la terza volta nella storia del torneo. I campioni in carica, vincitori anche dell’edizione inaugurale del 2023, affronteranno ora il vincitore del quarto tra Polonia e Australia, dopo il trasferimento a Sydney.

La vittoria di Gauff su Sakkari è arrivata in un’ora e ventisei minuti, confermando la solidità della sua prestazione in campo.

Nel doppio misto, Gauff e Harrison hanno ribaltato la situazione dopo aver perso il primo set, imponendosi al super tie‑break con un combattuto 10‑8.

La semifinale vedrà gli Stati Uniti affrontare il vincitore del confronto tra Polonia e Australia, in programma a Sydney.