Benetton Treviso e Zebre Parma si preparano a un fine settimana cruciale nello United Rugby Championship, con due sfide contro formazioni scozzesi che potrebbero influire significativamente sulle loro ambizioni di classifica.

Benetton Treviso contro Edimburgo: uno scontro diretto

Sabato alle 18.30, allo stadio Monigo, la Benetton Treviso affronterà l’Edimburgo in un incontro che vale doppio in chiave playoff. I biancoverdi sono attualmente settimi con diciotto punti, mentre gli scozzesi seguono in undicesima posizione con tredici punti e una partita da recuperare.

La Benetton, reduce da due successi nei derby contro le Zebre e da buone prestazioni anche in Challenge Cup, punta a consolidare la propria posizione nella zona nobile della classifica. Al contrario, Edimburgo arriva da due sconfitte nei derby contro Glasgow e ha mostrato limiti evidenti, rendendo necessario un cambio di marcia deciso.

Zebre Parma in trasferta contro i Glasgow Warriors

Sempre sabato, alle 20.45, le Zebre Parma saranno di scena allo Scotstoun Stadium di Glasgow contro i Warriors. I padroni di casa, reduci da due vittorie contro Edimburgo, occupano la quarta posizione in classifica con sei successi in otto turni. Le Zebre, invece, sono in terz’ultima posizione con undici punti e soltanto due vittorie stagionali.

Per la franchigia federale guidata da Massimo Brunello sarà necessaria una prestazione di altissimo livello per ribaltare un pronostico che li vede nettamente sfavoriti.

L'importanza del turno

Si tratta dell’ultimo turno prima della pausa per le coppe europee, un momento chiave per entrambe le italiane. La Benetton ha l’opportunità di rafforzare la propria candidatura ai playoff, mentre le Zebre cercano riscatto dopo un avvio di stagione complicato. Le sfide contro squadre scozzesi, entrambe inserite nello stesso “shield” italo‑scozzese, assumono un valore strategico anche per la classifica interna al girone.

Lo United Rugby Championship 2025‑2026 vede le due franchigie italiane inserite in un contesto competitivo che comprende squadre gallesi, irlandesi, scozzesi e sudafricane.

La stagione regolare si concluderà a metà maggio, seguita dai playoff che determineranno le qualificate alla Champions Cup e alla Challenge Cup. Le prestazioni di questo turno potrebbero quindi avere ripercussioni importanti sul cammino europeo delle squadre italiane.