In Val di Fiemme, in preparazione alle Olimpiadi invernali, la pista di sci di fondo è stata modificata per aumentarne la difficoltà, offrendo un'anteprima delle sfide che attendono gli atleti. Il tracciato è ora più impegnativo, con salite più ardue e un profilo tecnico più selettivo.

Le modifiche principali riguardano l'allungamento delle salite e l'introduzione di pendenze più accentuate, che rendono il percorso più faticoso e tecnico. Il nuovo design del tracciato è stato studiato per mettere alla prova la resistenza e la capacità di gestione della fatica degli atleti, offrendo un contesto ideale per testare la preparazione in vista delle gare olimpiche.

Le modifiche al tracciato

Le modifiche al tracciato non sono casuali, ma parte di un adeguamento delle infrastrutture sportive della Val di Fiemme in vista delle Olimpiadi. L’obiettivo è garantire che le piste rispondano agli standard internazionali, offrendo al contempo un’esperienza agonistica di alto livello. Il nuovo tracciato rappresenta un banco di prova per atleti e organizzatori, in preparazione all’evento olimpico.

L'impatto sugli atleti

Il tracciato più duro rappresenta una sfida per i fondisti, che dovranno adattare la loro strategia di gara e la preparazione fisica. Le salite più lunghe e ripide richiedono una gestione attenta delle energie e una tecnica raffinata. Questo “antipasto” olimpico offre un’opportunità preziosa per testare la tenuta atletica e affinare i dettagli tecnici in condizioni simili a quelle che si troveranno ad affrontare durante i Giochi.

In futuro, il nuovo tracciato potrà diventare un punto di riferimento per competizioni internazionali, consolidando la reputazione della Val di Fiemme come sede di eventi di alto livello nello sci nordico.

Lo Stadio del Fondo di Tesero è interessato da una riqualificazione complessiva che include la ricostruzione della tribuna, l’adeguamento delle piste per le gare paralimpiche, il potenziamento dell’illuminazione e l’ammodernamento degli impianti tecnologici, tra cui sistemi di innevamento, videosorveglianza e monitoraggio meteo. Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova pista per lo skiroll, servizi digitali avanzati e segnaletica multilingue, con l’obiettivo di lasciare una legacy duratura per il territorio.