Valentino Rossi ha definito il suo programma sportivo per il 2026: sarà impegnato nel GT World Challenge Europe con una BMW M4 GT3 EVO del team WRT, forte di un rinnovo triennale con BMW Motorsport.

Le ragioni della scelta

Il pilota di Tavullia ha spiegato che la decisione è maturata in accordo con BMW: “Ho rinnovato il mio contratto per altri tre anni, anche con loro ho dovuto capire bene cosa fare”.

Rossi ha motivato la scelta del GTWC Europe rispetto al FIA World Endurance Championship con la volontà di correre gare più vicine a casa: “Sarò nel GTWC Europe e sono molto contento perché è una serie che mi piace molto, è divertentissimo.

Ho deciso di cambiare perché le gare sono più vicine a casa, ho meno viaggi lunghi da compiere e con due bimbe oltre alla famiglia diventa difficile stare lontano da casa a lungo”.

Il programma nel dettaglio

Rossi ha già annunciato la partecipazione alla 12 Ore di Bathurst, valida per l’Intercontinental GT Challenge, e potrebbe prendere parte anche alla 24 Ore di Spa, parte integrante del GTWC Europe. Non è ancora chiaro se disputerà l’intera stagione o solo le prove dell’Endurance Cup, né sono stati resi noti i compagni di squadra nella classe PRO.

Rossi torna così a concentrarsi su una serie europea, conciliando impegni sportivi e vita familiare, grazie a un accordo solido che lo lega a BMW fino al 2029.

Il GT World Challenge Europe 2026, organizzato da SRO Motorsports Group, prevede sia la Sprint Cup sia l’Endurance Cup, con un calendario tra aprile e ottobre su circuiti europei. La stagione inizierà con i test pre-stagionali ad aprile e comprenderà gare come la 24 Ore di Spa e tappe a Monza, Misano e Nürburgring.