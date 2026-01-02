Venus Williams, a 45 anni, tornerà a competere agli Australian Open grazie all’ultima wild card femminile assegnata dagli organizzatori, segnando il suo ritorno a Melbourne Park dopo l’ultima apparizione nel 2021.

Il ritorno di una leggenda

La campionessa statunitense, sette volte vincitrice di tornei del Grande Slam, ha ricevuto l’ottava e ultima wild card femminile per il tabellone principale degli Australian Open, in programma dal 18 gennaio. Si tratta della sua prima partecipazione fuori dagli Stati Uniti dal 2023 e del suo ritorno a Melbourne dopo quattro anni di assenza.

In Tasmania, parteciperà anche all’Hobart International, torneo di preparazione al Major, dove ritroverà altre campionesse Slam come Barbora Krejcikova ed Emma Raducanu.

“Sono entusiasta di tornare in Australia e non vedo l’ora di competere durante l’estate australiana”, ha dichiarato Williams. “Ho vissuto tantissimi momenti indimenticabili lì e sono grata per l’opportunità di rientrare in un luogo che ha avuto un significato enorme per la mia carriera”.

Un record storico e una rinascita

Con questa partecipazione, Venus diventerà la tennista più anziana di sempre a disputare il tabellone principale degli Australian Open, superando il precedente primato detenuto dalla giapponese Kimiko Date, che aveva 44 anni nel 2015.

Finalista a Melbourne nel 2003 e nel 2017, la “Venere Nera” vanta nel suo palmarès cinque titoli a Wimbledon e due agli US Open.

Dopo anni segnati da problemi di salute, che lei stessa ha definito come fattori che “hanno inciso sul mio tennis e sul percorso della mia carriera”, nell’agosto 2024 si è sottoposta a un intervento chirurgico per un fibroma uterino. Con una salute ritrovata e una qualità della vita migliorata, è tornata in campo a Washington DC nel 2025, vincendo contro la numero 35 del mondo Peyton Stearns e diventando la donna più anziana a vincere un match a livello WTA dai tempi di Martina Navratilova nel 2004. Agli US Open ha poi sfiorato il terzo set contro Karolina Muchova e raggiunto i quarti di finale in doppio con Leylah Fernandez.

“Il mio è un tennis spettacolare, mi diverte tantissimo scatenarmi e colpire più forte possibile. Sono felice quando posso semplicemente tirare a tutta”, ha raccontato Williams. “Non si smette mai di imparare. Ho imparato molto e continuo a conoscere meglio me stessa… Oggi la differenza è enorme: mi sento molto meglio e sono grata di poter giocare così, con una reale possibilità di competere”. Una vera e propria rinascita per la tennista.

Il direttore del torneo Craig Tiley l’ha definita “una vera leggenda e una pioniera del nostro sport, un’ispirazione per tutti”, aggiungendo: “Sono felicissimo di rivederla in campo sia all’Hobart International sia agli Australian Open”.

Il caso Kyrgios resta aperto

Nel frattempo, restano ancora disponibili tre wild card maschili e non è chiaro se Nick Kyrgios sarà tra i prescelti. L’australiano ha mostrato una forma fisica incerta nella recente “Battaglia dei Sessi” a Dubai, dove ha battuto Aryna Sabalenka, ma ha evidenziato limiti atletici. A Brisbane sarà in tabellone grazie a un’altra wild card, che potrebbe rappresentare un banco di prova per valutare la sua idoneità a Melbourne.