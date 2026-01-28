L’Italia femminile di volley, guidata dal CT Julio Velasco, si prepara ad affrontare la Nations League 2026. L’esordio è fissato nella settimana del 3-7 giugno a Brasilia, dove le azzurre incroceranno Brasile, Olanda, Turchia, Repubblica Dominicana e Bulgaria.
Il percorso verso la Final Eight
La fase preliminare si svolgerà nell’arco di tre settimane, con sedi dislocate in diverse località. Dopo il debutto in Brasile, la squadra si sposterà nelle Filippine (città da definire) dal 17 al 21 giugno. In questa tappa, l’Italia sarà inserita in un girone con Giappone, Stati Uniti, Serbia, Repubblica Dominicana e Repubblica Ceca.
La terza e ultima settimana di gare si terrà a Hong Kong, dall’8 al 12 luglio, con avversarie quali Cina, Ucraina, Canada, Belgio e Repubblica Dominicana.
La Final Eight a Macao
Le migliori sette squadre classificate nella fase a gironi, unitamente alla Cina in quanto paese ospitante, si contenderanno il titolo nella Final Eight, in programma a Macao dal 22 al 26 luglio.
Contesto e prospettive
L’Italia si presenta a questa edizione forte dei successi ottenuti nelle ultime due edizioni della Nations League, a cui si aggiungono le vittorie alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025. Il calendario dettagliato delle avversarie e delle date delle singole partite verrà comunicato prossimamente.
Internazionalizzazione del volley
Il format itinerante della Nations League 2026 sottolinea la crescente internazionalizzazione del volley femminile. La distribuzione dei gironi su più continenti e la concentrazione della fase finale in un’unica sede contribuiscono a promuovere la visibilità globale e a garantire un’elevata competitività.