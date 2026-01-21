La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano ha ufficializzato il rinnovo del contratto con Gabriela “Gabi” Guimarães, estendendo il suo impegno con il club veneto per tre stagioni, fino all’annata sportiva 2028‑2029. L’annuncio conferma la volontà della società di mantenere una delle stelle più luminose del panorama mondiale nel proprio progetto tecnico.

Il rinnovo di Gabi con Conegliano

Gabi, classe 1994 e capitana della nazionale brasiliana, è arrivata a Conegliano nel 2024 e ha deciso di proseguire il suo percorso con le Pantere. “Restare a Conegliano per me è la scelta giusta, ho trovato una situazione ideale, più vivo la routine quotidiana e più apprezzo l’ambiente e lo stile di vita di questo territorio e di questo club.

Stare qui nei prossimi anni significa avere la certezza di essere al fianco delle migliori atlete del mondo, con uno staff tecnico estremamente qualificato, in una realtà di alto livello in cui mi sento a mio agio e davvero valorizzata. Questo per me è fondamentale per esprimermi e dare il massimo in campo, per perseguire il livello di eccellenza che cerco nella mia prestazione. È una grande felicità per me restare qui alla Prosecco DOC Imoco dove so di poter contare sul costante calore di tifosi così appassionati, su sponsor così coinvolti e nel contempo poter godere di uno stile di vita sereno, proprio come piace a me. So che qui a Conegliano avrò tutte le condizioni per continuare a inseguire la conquista di trofei e crescere nel miglior modo possibile, sia come persona che come atleta.

Sono felice e convinta della mia scelta, molto motivata a indossare questa maglia per altre stagioni dove con le mie splendide compagne, le pantere, andremo a caccia di vittorie”.

L'importanza strategica del rinnovo

Il co‑presidente Pietro Maschio ha sottolineato l’importanza del rinnovo, definendo Gabi “una delle migliori giocatrici al mondo” ed evidenziando come trattenerla non fosse affatto scontato, considerato l’interesse di numerosi top club internazionali. Il prolungamento del contratto si inserisce in una strategia di continuità: Conegliano ha già confermato altre colonne della squadra, come Isabelle Haak, e lo staff tecnico guidato da Daniele Santarelli, puntando su un progetto solido e vincente per le prossime stagioni.

Il contesto del rinnovo

In precedenza, a fine dicembre 2025, Gabi aveva evitato di confermare o smentire un possibile rinnovo biennale con Conegliano, limitandosi a dichiarare “I love Italy” in risposta a una domanda sul suo futuro, lasciando aperta la possibilità di restare nel club veneto. Questa nuova ufficializzazione rappresenta dunque la conferma definitiva di quella ipotesi.

Il rinnovo di Gabi si inserisce in un contesto più ampio di stabilità e ambizione per l’Imoco Volley: già Isabelle Haak ha prolungato il suo contratto, dichiarando di sentirsi “a casa” a Conegliano, mentre il tecnico Daniele Santarelli ha espresso orgoglio nel poter continuare a guidarla. Questi elementi rafforzano l’idea di un progetto costruito sulla continuità e sulla valorizzazione delle proprie stelle.