Stan Wawrinka, prossimo ai 41 anni, ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open 2026, superando in rimonta il giovane francese Arthur Gea. La partita, durata quattro ore e mezza, si è decisa al tie‑break del quinto set, evidenziando la notevole longevità dello svizzero nel circuito.

Battaglia epica sul campo

Già al suo esordio, Wawrinka aveva dato prova di buona forma, vincendo contro Laslo Djere in quasi tre ore e mezza. Nel secondo turno, ha affrontato una vera e propria maratona contro Gea, vincendo 4‑6, 6‑3, 3‑6, 7‑5, 7‑6 (10‑3) dopo quattro ore e trenta minuti di gioco.

Il francese, nato nel 2005, ha sofferto di crampi nel finale, ma lo svizzero ha capitalizzato la sua esperienza per assicurarsi la vittoria.

Longevità e prossimi traguardi

Con questo successo, Wawrinka si conferma tra i tennisti più longevi a livello mondiale. Il suo prossimo sfidante sarà il solido statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero nove.

Un record di longevità

Wawrinka è diventato il primo giocatore over 40 a raggiungere il terzo turno di un torneo del Grande Slam dai tempi di Ken Rosewall nel 1978. La partita contro Gea, la più lunga del torneo finora, ha messo in luce la sua notevole resistenza fisica e mentale. Inoltre, con questo incontro, ha ulteriormente consolidato il suo primato di partite vinte al quinto set nei tornei del Grande Slam, superando Roger Federer.