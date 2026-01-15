Giovedì mattina a Wengen, sulla celebre pista del Lauberhorn, si è svolta la seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera maschile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’allenamento è iniziato alle ore 12.30.

Il programma

La giornata ha rappresentato l’ultima opportunità per gli specialisti della velocità di studiare le linee e adattarsi alle condizioni della neve in vista della gara di sabato. Dopo la cancellazione della prova prevista per mercoledì, la giuria ha confermato il via per giovedì alle ore 12.30.

Tra gli azzurri più attesi figuravano Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse e Giovanni Franzoni, affiancati da Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod e Marco Abbruzzese.

Il programma prevedeva partenze a intervalli di due minuti per i primi quindici atleti, poi ridotti a 1’15” con una pausa preparatoria dopo il numero trenta.

La prima prova: la tripletta italiana

Martedì, nella prima prova cronometrata, l’Italia aveva dominato con una tripletta: Giovanni Franzoni si era imposto con un vantaggio di 1,45 secondi su Mattia Casse, mentre Christof Innerhofer aveva completato il podio a 1,62 secondi. Seguivano Romed Baumann, Daniel Hemetsberger, Maxence Muzaton, Henrik Von Appen, Elian Lehto, Raphael Haaser e Marco Odermatt, con Dominik Paris in venticinquesima posizione senza forzare.

La prova di mercoledì era stata cancellata per preservare gli atleti, vista la lunghezza e la difficoltà della pista, la più impegnativa della stagione con i suoi 4.480 metri e oltre mille metri di dislivello.

Le condizioni meteo

Le condizioni meteo a Wengen erano favorevoli, con cielo coperto e temperature sopra lo zero, ideali per una prova completa sul Lauberhorn. Otto gli azzurri al via, con Franzoni, Bosca, Innerhofer, Alliod e Abbruzzese tra i protagonisti italiani.

La cancellazione della prova di mercoledì era stata decisa per evitare un carico eccessivo sugli atleti, considerata la fatica richiesta da una pista così lunga e tecnica.